مصر تزيح النقاب عن مومياوات جديدة

دبي - بواسطة محمد فارس أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر، الثلاثاء، عن العثور على مجموعة من المومياوات بعضها في حالة جيدة، وذلك في محافظة الجيزة.

وقال المجلس إن البعثة الأثرية المصرية العاملة في جنوب شرق هرم الملك امنمحات الثاني بمنطقة دهشور الأثرية عثرت على عدد من الدفنات الأثرية بداخلها توابيت.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رئيس البعثة، مصطفى وزيري، أن البعثة بدأت أعمالها في شهر أغسطس الماضي.

وذكر أنه عثرت مؤخرا على "دفنات بها ثماني توابيت مصنوعة من الحجر الجيري داخلها مومياوات مغطاه بطبقة من الكارتوناج الملون على شكل آدمي".

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن المومياوات ترجع إلى "العصر المتأخر"، مضيفا أن "ثلاثة منها في حالة جيدة". © متوفر بواسطة SkyNewsArabia

وكشف أن التوابيت نقلت إلى موقع لترميمها، وقد "تم عرض صورها" على لجنة "لوضعها ضمن سيناريو العرض المتحفي لبعض المتاحف الأثرية التي تنشئها وزارة الآثار داخل مصر".

وأعلنت مصر في الأشهر الأخيرة عن سلسلة اكتشافات أثرية، كان آخرها، السبت الماضي، حين أزيح النقاب اكتشاف مقبرة بمنطقة العساسيف.

واكتشفت المقبرة، التي ترجع لعصر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين، بعثة مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار، حسبما أعلنت مصادر رسمية.

وكان وزير الآثار، خالد العناني، قال إن المقبرة "تخص كاتب مقصورة التحنيط الخاصة بالإله آمون، وزوجته المنشدة الخاصة بالآلهة". © متوفر بواسطة SkyNewsArabia © Other-skynews arabia تم العثور علي مدفن به ثماني توابيت مصنوعة من الحجر الجيري