الامارات | شاب ينفي تحرير شيك بـ 3.5 مليون درهم لموظف سابق لديه

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب ينفي تحرير شيك بـ 3.5 مليون درهم لموظف سابق لديه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها اليوم، قضية اتهام صاحب مصنع "خليجي الجنسية" بتحرير شيك بدون رصيد لموظف سابق لديه بمبلغ 3.5 مليون درهم، وقررت حجز القضية للحكم في 11 ديسمبر المقبل مع السماح لدفاع المتهم بإيداع مذكرة دفاعه لدى المحكمة خلال ثلاثة أيام.

وخلال الجلسة أكد المتهم أن التوقيع الموجود على الشيك هو بالفعل توقيعه ولكنه لم يحرر هذا الشيك ولا يعرف كيف وصل للشاكي، مشيراً إلى أنه كان بينه وبين الشاكي قضية عمالية تم الفصل فيها وحصل الشاكي بموجبها على جميع مستحقاته المالية، إلا أنه فوجئ عقب انتهاء القضية وحصوله على مستحقاته بثلاثة أسابيع بتقديم هذا الشيك للمحكمة.

وقال "رأس مال المصنع من مالي ومن ورثي عن أبي بالإضافة إلى مساهمة الدولة في دعم مشاريع الشباب، ولا يوجد أي معاملات بيني وبين الشاكي تستلزم تحرير شيك له بهذا المبلغ الكبير، بالإضافة إلى عدم معقولية تحرير شيك له بهذا المبلغ الكبير بعد أن تسلم كل مستحقاته من خلال قضية عمالية" متسائلا لماذا لم يظهر الشاكي الشيك خلال نظر القضية؟

فيما طالب دفاع المتهم من المحكمة منحه آجلاً للدفاع وتقديم مذكرة شارحه إلا أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم مع السماح بتقديم مذكرة الدفاع وذلك لحصول المُستأنف على أكثر من تأجيل سابقاً.