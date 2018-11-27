شرطة دبي تقود جهوداً خليجية وعربية لمكافحة جرائم تهريب المركباتبالارتكاز على حلول ذكية وتعاون دولي متين

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن:

تقود شرطة دبي جهوداً خليجية وعربية لمكافحة جرائم تهريب المركبات، وذلك بالارتكاز على حلول ذكية وتعاون دولي متين، يمكنها من قمع رؤوس الشر والإطاحة بالعصابات التي ترسم خارطة طريق مساعيها الإجرامية غير آبهة بالاقتصاد الوطني أو الصورة الحضارية للمجتمعات، وخلال جلسة نقاشية نظمتها إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تحت رعاية وحضور سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، تم استعراض جهود ومنجزات فِرق البحث والتحري داخل وخارج الدولة، بحضور العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط، إضافة إلى مناقشة أبرز الثغرات الأمنية مع ممثلي عدة مؤسسات حكومية ومن بينها هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وجمارك دبي والمصرف المركزي، وذلك بهدف الوصول إلى الحلول نموذجية فعالة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

وقال العقيد محمد أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري: تترجم هذه الجلسة الحوارية توجهات استراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي تتمثل في التركيز على القطاعات الجنائية بما ينعكس على أمن المجتمع، والنظر إلى التحديات الموجودة في هذا القطاع، ومن بينها عمليات سرقات المركبات وتهريبها إلى خارج الدولة، وما تنطوي عليه من عمليات التهريب غير المشروعة، واستخدام مستندات مزورة، ومواجهة أساليب عالمية حديثة في التهريب تقوم بها عصابات إجرامية، وبفضل اهتمام سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تم رصد هذه الجرائم أولاً بأول وتشكيل فِرق بحث وتحري ميدانية في مختلف الإدارات المعنية بمكافحة هذه الأنواع من الجرائم، الأمر الذي ساهم في كشف هويات الأشخاص وطُرق التهريب وضبط العصابات وملاحقتهم دولياً، بالإضافة إلى تحديد أماكن المركبات المسروقة داخل وخارج الدولة وتشكيل فِرق عمل عالمية عملت على استعادة المركبات بالتعاون مع الإنتربول.

وأوضح العقيد عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الجلسة الحوارية تعكس سعي واجتهاد القيادة العامة لشرطة دبي، نحو الوصول لنموذج شامل ومتكامل لصد جرائم تهريب المركبات، بحيث يتم اعتماده على مستوى إمارات الدولة ويكون نموذجاً ناجعاً يحتذى به عالمياً.

وقال: “تم تنظيم هذه الجلسة الحوارية بهدف مناقشة تحديات وسُبل مكافحة جرائم تهريب المركبات، لاسيما وإن بعض العصابات تستغل وجود بعض الثغرات الأمنية في المنافذ البرية، وبوليصات شحن الحاويات، وشهادات تسفير السيارات، لتقوم بتهريب السيارات خارج الدولة، وهذا يستدعي التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الجرائم”.

وتابع: “اشتملت الجلسة على 5 محاور أساسية، بحيث ناقش المحور الأول السيارات المهجورة وضرورة تنظيم حملات متواصلة ومستمرة على مدار العام ووضع آلية عمل مشتركة للتعامل معها، لما قد تشكله من خطر على أمن وسلامة المجتمع، أما المحور الثاني فسلط الضوء على الثغرات الأمنية في شهادات تسفير السيارات، وأهمية ابتكار نظام إلكتروني على مستوى جميع المنافذ البرية والبحرية تفادياً لتزويرها، في حين استعرض كل من المحور الثالث الثغرات الأمنية في بوليصة شحن الحاويات، والمحور الرابع الثغرات الموجودة في المنافذ البرية، وأخيراً جاء المحور الخامس تحت عنوان الابتكار والذكاء الاصطناعي، ليبحث عن أفضل التجارب العالمية في مجال مكافحة جرائم تهريب المركبات، وخاصة تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة القادرة على كشف شهادات التسفير المزورة والمستندات المتعلقة بإخراج وإدخال المركبات”.