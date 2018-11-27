تخريج دورة أمنية متخصصة في شرطة أبوظبي بمشاركة خبراء فرنسيين

حث اللواء علي خلفان الظاهري، مدير عام العمليات المركزية، بشرطة أبوظبي، على أهمية مواكبة التطورات والمستجدات ورفع مهارات المنتسبين في المجالات العملية التي تعزز تحقيق النتائج الإيجابية والتطويرية للعمل الشرطي والأمني .
وكان مدير قطاع العمليات المركزية شهد تخريج دورة أمنية متخصصة في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، والتي عقدت بالتنسيق مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية وبمشاركة خبراء من الشرطة الفرنسية.
وأكد اللواء الظاهري اهتمام شرطة أبوظبي بإلحاق المنتسبين بالدورات التي تعزز الارتقاء بمجالات العمل ، وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، وهنأ خريجي الدورة، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن .
حضر حفل التخريج المقدم أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث والمقدم عبد الله مبارك النعيمي من ادارة التدريب. وام
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