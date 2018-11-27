عبدالله بن زايد : دفع مسيرة التنمية والتطوير مسؤولية الأفراد والمؤسساتأشاد بتبرع منى القرق نموذجاً يقتدى

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أعلنت “مؤسسة الإمارات”، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، أمس عن تلقيها تبرعاً شخصياً سخياً بمبلغ 5 ملايين درهم من سيدة الأعمال ورائدة العمل الخيري منى عيسى القرق سيتم تخصيصه لتمويل برامج تمكين الشباب في مختلف أرجاء دولة الإمارات .

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات في تصريح له بهذه المناسبة ان دولة الإمارات تحتفي خلال “عام زايد” بالخصال النبيلة والقيم الراسخة التي غرسها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – والقائمة على الخير والعطاء والايثار.

وقال سموه إن المساهمة في دفع مسيرة التنمية والتطوير ليست مقتصرة على القطاعين الحكومي والخاص وحسب وإنما هي مسؤولية الأفراد والمؤسسات ..مشيدا في هذا الصدد بالتبرع الذي قدمته منى عيسى القرق والذي يشكل نموذجاً يقتدي به الآخرون.

ويعد التبرع لمؤسسة الإمارات الأحدث ضمن سلسلة من التبرعات الخيرية الشخصية التي قدمتها منى عيسى القرق، التي تشغل أيضاً منصب مديرة أعمال التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وهي عضو فاعل في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات منذ عام 2005.

وتعتزم المؤسسة استخدام التبرع لدعم محفظة برامجها التي تضم 6 برامج لتمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار والريادة الاجتماعية والثقافة المالية والتطوع والتمكين وبناء المسار المهني.

من جهتها، قالت منى القرق: “أتذكر دائماً مقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان // إذا كان الله عز وجل قد منّ علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به لرضاء الله وشكره هو أن نوجه هذه الثروة لإصلاح البلاد ولسوق الخير إلى شعبها // ..مشيرة الى ان السير وفقاً لهذه التوجيهات لا يقتصر على حكومتنا وحسب، بل يشملنا جميعاً أبناء هذا الوطن العزيز الذين نهلوا من معين خيراته بفضل قيادتنا الرشيدة .. فواجبنا كأفراد أن ننقل هذه الرسالة السامية إلى الأجيال القادمة”.

وإلى جانب نشاطها في قطاع الأعمال وكعضو في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، شغلت منى عيسى القرق منصب رئيسة مجلس إدارة “مؤسسة القيادات العربية الشابة”، على مدى السنوات العشر الماضية حيث تعمل على الارتقاء بالتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب.

وانطلاقاً من دعمها القوي لدور المرأة في قطاع الأعمال، بادرت منى عيسى القرق إلى تأسيس “برنامج تمكين المرأة” ضمن “مجموعة عيسى صالح القرق”، مقدمة بذلك منصة مثالية تتيح للنساء التعبير عن آرائهن وإيصالها إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة.

كما أطلقت في عام 2015 “منحة منى القرق” في “كلية لندن للأعمال” لدعم طالبات الماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية .. وبوصفها عضواً في مجلس إدارة “مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية”، تتولى منى القرق مسؤولية استراتيجيات ومبادرات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي، بما فيها دعم التعليم الأساسي للأطفال المحرومين في زنجبار.

وتعد منى عيسى القرق عضوة في “مجلس الاستدامة” ضمن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، المعنّي بتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي أيضاً عضوة مجلس إدارة مؤسس ورئيس مشارك لمؤسسة “إنديفور – الإمارات العربية المتحدة” غير الربحية التي تقود حركة رواد الأعمال المؤثرين حول العالم.

وقد أطلقت مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وتعتبر مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لرفع كفاءات الشباب و ترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث تلبي احتياجاتهم نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

وتعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه الشباب في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع إيجاد الفرص الملائمة لتنمية الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، والتوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.وام