مفاجآت كثيرة احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات الـ 47 في بوابة الشرق مول

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي – الوطن

مع بداية الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارت العربية المتحدة. سيكون زوار بوابة الشرق مول على موعد مع فرصة لربح سيارة فولكس واجن تيرامونت 2018، بمجرد تسوقهم بقيمة 200 درهم إماراتي من أي من متاجر المول أو 400 درهم من كارفور، ليحظوا بفرصة المشاركة بالسحب الكبير الذي سيقام بتاريخ 3 يناير 2018.

وتبدأ احتفالات العيد الوطني مع الحفل الفني بمشاركة الفنانة أريام والمنشدين سلطان البريكي وراجح الحارثي ومحمد الصقري، والشاعر صالح بن نعير، والإعلامي المتميز حسين العامري.

وبمناسبة عام زايد 2018 تستضيف بوابة الشرق مول معرض فني خاص في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2018، والذي ستعرض فيه أعمال محترفي فن الرسم والموهوبين من جميع الأعمار للكشف عن المواهب الجديدة في المجتمع الإماراتي.

وبالتزامن مع المعرض الفني لعام زايد 2018، سيتمكن زوار المول والمعرض من التمتع بصوغة للحرف اليدوية في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2018، ومشاهدة أبرز وأمهر الحرفيين الإماراتيين والتعرف على مجموعة منتجات صوغة الواسعة، وتعني كلمة صوغة باللهجة الإماراتية “هدية المسافر”، أي ما يشتريه المسافر من الهدايا ليقدمها إلى أهله وأصحابه عند عودته من السفر، وهي تجسد فخر التراث الإماراتي الأصيل.

أما ضيوف بوابة الشرق مول الصغار، فسيكون بانتظارهم العديد من الفعاليات الممتعة والنشاطات الترفيهية من 1 إلى 8 ديسمبر، مثل صناعة البطاقات الخاصة باليوم الوطني، وغيرها من القطع الفنية من وحي المناسبة.