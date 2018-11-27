كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل ينتعش قطاع الضيافة بدبي في 2019؟

سوف يستمر سوق الضيافة في دبي بمواجهة ظروف قاسية في العام المقبل، وفقاً لسيباستيان مارييت، العضو المنتدب في إميرالد بالاس كمبينسكي وملكيتها الشقيقة كمبينسكي هوتيل آند ريزيدنسز بالم جميرا.

وتم تصميم الفندق الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، والمقرر افتتاحه هذا الأسبوع، بوحي من قصور القرن الثامن عشر في أوروبا، وبأسعار غرف تبدأ من 760 دولارًا (2.800 درهم) في الليلة.

وفي حديثه مع أريبيان بزنس، قال مارييت إنه يتوقع عامًا مليئًا بالتحديات، لكنه قال إن فنادق كمبينسكي الجديدة ستقدم التجارب الصحيحة لجذب العملاء.

وأضاف “أخبرني العديد من الناس أن هذه فترة صعبة لفتح فندق في دبي، نعم، إنه تحد كبير. لم يكن عام 2018 عامًا سهلاً ولا أعتقد أن عام 2019 سيكون أسهل بكثير قد يستغرق الأمر من 6 إلى 8 أشهر، ولكن إذا قدمنا ​​التجارب الصحيحة ، فسوف نحقق النجاح المنشور، لأننا نمتلك المنتج المناسب”.

وبلغت أسعار الغرف الفندقية في دبي أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا خلال شهر يوليو 2018 بسبب زيادة العرض، وفقًا لتقرير STR Data، حيث انخفض متوسط ​​المعدلات اليومية بنسبة 9.7% إلى 423 درهم.

وتوقع مارييت في وقت سابق أن نسبة الإشغال في فندق إميرالد بالاس كمبينسكي الذي تبلغ تكلفته 700 مليون دولار ستكون دون متوسط 80 بالمئة في دبي، وستتراوح بين 50 إلى 60 بالمئة بسبب استراتيجية التسعير المرتفعة.