كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 4 مواقع لمتابعة الألعاب النارية في العيد الوطني بدبي

تحتفل دولة الإمارات يوم 2 ديسمبر القادم بالعيد الوطني السابع والأربعين للبلاد، وتترافق هذه الاحتفالات مع مجموعة من الأنشطة بما في ذلك الألعاب النارية التي تقام في عدد من المواقع.

وفيما يلي، مجموعة من المواقع التي يمكن مشاهدة الألعاب النارية فيها بدبي، بحسب موقع واتس أون:

شاطىء جميرا بيتش ريزدنس

يملك الشاطىء شعبية لدى كل من السياح والمقيمين على حد سواء، حيث ستحتاج إلى الوصول إلى The Beach on JBR في وقت مبكر للحصول على أفضل مكان لحضور عروض الألعاب النارية السنوية احتفالاً بالعيد الوطني. هذا العام ستقام يوم الجمعة 1 ديسمبر ويوم السبت 2 ديسمبر في الساعة 8 مساءً.

لامير

ستقام الاحتفالات الحية بمشاركة النجوم العرب من قبيل فؤاد عبد الواحد ومحمد الشحي بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية في لا مير بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات. يمكنك أن تتوقع عرض الألعاب النارية في الساعة 9 مساءً يومي الجمعة والسبت.

لا مير، جميرا 1، الجمعة 1 ديسمبر والسبت 2 ديسمبر، 9 مساءً ، مجانًا. lamerdubai.ae

السيف

توجه في وقت مبكر لحضور الألعاب النارية في السيف، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من الساعة 20:30 يومي الجمعة والسبت، ويمكنك أيضاً المشاركة في مهرجان السيف الذي يشهد العديد من النشاطات والفعاليات الاحتفالية.

السيف، خور دبي، دبي القديمة، 8:30 مساءً، الجمعة 1 ديسمبر والسبت 2 ديسمبر، مجانًا. alseef.ae

دبي فستيفال سيتي

يمكنك حضور عرضين للألعاب النارية في الساعة 8 مساءً و 10 مساءً يوم الأحد 2 ديسمبر في فستيفال سيتي مول. وسيستهل مهرجان فيستيفال باي الاحتفالات من الساعة الثانية بعد الظهر، والتي ستشمل عروضا للرقص والعروض الجديدة للضوء والليزر.