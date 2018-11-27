كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم ساعة يمضي سكان الإمارات على هواتفهم يومياً؟

يقضي الشخص العادي في دولة الإمارات ست ساعات في اليوم بالمتوسط ملتصقاً بهاتفه الذكي، وفقاً لدراسة أجرتها YouGov / Omnibus.

وأجاب أكثر من ألف شخص على استطلاع يطرح أسئلة حول عادات هواتفهم الذكية، حيث قال 87 في المائة إنهم سيجدون صعوبة للعيش بدون هواتفهم لمدة 24 ساعة فقط. في حين قال ما يقرب من نصف المشاركين إنهم لا يستطيعون البقاء بدون هواتفهم لمدة ساعتين فقط.

وتتستخدم النساء هواتفهن لمدة ساعة كل يوم أكثر من الرجال، ويقول 43% من المستطلعين إنهم يقضون وقتًا أطول في إرسال الرسائل النصية أو الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من إجراء محادثة مادية مع شخص ما.

وقال كيري مكلارين، رئيس استطلاعات المستهلكين في Omnibus التي أجرت المسح: “أصبحت الهواتف الذكية متداخلة مع روتين حياتنا اليومي ويبدو أن اعتمادنا عليها يتزايد باستمرار. وإحدى أكثر النقاط إثارة للقلق من هذه الدراسة هي النسبة المئوية للأشخاص الذين يعترفون علانية بإنفاق المزيد من الوقت في المراسلة أو التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من التحدث مع الأشخاص في الحياة الواقعية”.

وأضاف “إن حقيقة أننا ننفق ربع يومنا ملتصقين بشاشات الهواتف المحمولة هو سبب للقلق حيث أننا نفتقد الكثير مما يجري في الواقع حولنا”.

وأثار الأطباء مخاوف بشأن إنفاق البالغين وقتًا أطول على الأجهزة المحمولة الذكية بدلاً من التفاعل مع الأطفال الصغار، وهو اتجاه يمكن أن يعوق تنمية مهارات اللغة والمهارات الاجتماعية لدى الأطفال الصغار.

ويكشف استطلاع YouGov الأخير الذي تم إجراؤه في أوائل نوفمبر عن أن 9 من أصل 10 مستجيبين في الإمارات يملكون هاتفًا ذكيًا، مع 70% من الذين لا يملكون هاتفاً يخططون لشراء واحد في وقت قريب.

وفي المتوسط ​، يزعم الناس أنهم يقضون 6.5 ساعات على هواتفهم الذكية كل يوم ، حيث تنفق النساء ما معدله سبع ساعات، مقارنة بست ساعات بين الرجال، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ومن غير المستغرب، أن الاستخدام بين الفئات العمرية الأصغر سنا يتجاوز أيضا المعدل اليومي الإجمالي، مع أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 سنة يقضون ما معدله 7 ساعات في اليوم على هواتفهم.

واعترف 76 في المائة من المشاركين بأنهم ينظرون إلى هواتفهم قبل النوم، بينما قال 72 في المائة إنهم يمسكون بالهاتف كأول إجراء في الصباح.