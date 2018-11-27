حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 65 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 65 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرهم وسلوكهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.
تأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال الفرحة على أسرهم.
وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية .. معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للاستقامة وبداية لحياة جديدة. وام
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