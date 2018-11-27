حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 65 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 65 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرهم وسلوكهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.

تأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية .. معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للاستقامة وبداية لحياة جديدة. وام