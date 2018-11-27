إشهار جمعية الإمارات للتغذية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أصدرت وزارة تنمية المجتمع قراراً رقم 296 لسنة 2018 بإشهار جمعية الإمارات للتغذية كجمعية ذات نفع عام، مقرها في إمارة أبوظبي، ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.

و تهدف الجمعية إلى نشر البحوث والمعارف المتعلقة بعلم التغذية مع الحفاظ على الاتصال بين الأعضاء وتحسين آدائهم العلمي والمهني في مجال التغذية.

كما تهدف إلى مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية المتزايدة لسوء التغذية على الصحة العامة، مع رفع مستويات الوعي الصحي والتغذوي لدى الجمهور فيما تسعى الجمعية الى المساهمة في تحسين معايير الممارسة في مجال التغذية.

ويضم أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتورة عائشة سالم الظاهري رئيساً ولطيفة محمد المرزوقي نائباً للرئيس وندى زهير الأديب الأمين العام، ودكتورة فوزية حمد الجنيبي رئيساً للجنة العلمية، وجهينة حسن العلي رئيساً للجنة الثقافية، وسلمى هاشم الحبشي أميناً للصندوق. وام