الامارات | «الأرصاد»: الأمطار مستمرة وانخفاض في الحرارة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الأمطار مستمرة وانخفاض في الحرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مناطق مختلفة شهدت سقوط أمطار. تصوير: أسامة أبوغانم

توقَّع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على معظم المناطق، لافتاً إلى أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي على معظم المناطق الشمالية والشرقية يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتتأثر المناطق الغربية بامتداد مرتفع جوي.

وأفاد المركز بأن طقس اليوم سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، خصوصاً شمالاً وشرقاً، مع استمرار فرص سقوط بعض الأمطار، مشيراً إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة نهاراً، تراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏‏س، خصوصاً على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

وشهدت معظم مناطق الدولة، أمس، طقساً غائماً مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، خصوصاً شمالاً وعلى السواحل، فيما نشطت الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، التي راوحت ما بين 11 درجة في المناطق الجبلية و27 درجة في المناطق الداخلية.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد أسباب التقلبات الجوية إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوباً بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي.

وذكر المركز أن هذا المنخفض يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، حيث يستمر تكون السحب على مناطق متفرقة من الدولة، مع تطور بعضها إلى سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار، كما تعمل الجبال الشرقية والشمالية من الدولة على تطور السحب الركامية الممطرة لتكون متفاوتة الشدة، مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

وتوقّع المركز أن يكون طقس غد غائماً جزئياً بوجه عام خلال النهار، رطباً ليلاً، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة من 20 إلى 30 كم/‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً في بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الخميس، أشار المركز إلى أنه سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام خلال النهار، رطباً ليلاً، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الجمعة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

ولفت إلى أن يوم الجمعة سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئي، وتتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

• توقّعات بطقس صحو إلى غائم جزئي الجمعة.