الامارات | إجراءات أمنية مشددة للحد من الطيش والتهور في «الفاية» و«البداير»

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة للحد من الطيش والتهور في «الفاية» و«البداير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرطة الشارقة دعت مرتادي المناطق البرية إلى الامتناع عن السلوكيات السلبية. من المصدر

أعلنت شرطة الشارقة، تطبيق إجراءات رادعة في جميع المناطق السياحية البرية، خصوصاً منطقتي الفاية، والبداير، اعتباراً من بعد غد، ضد السلوكيات السلبية المتمثلة في القيادة بطيش وتهور، والاستعراض بالسيارات، والدراجات النارية، والرباعية التي تشكل خطورة على سلامة قائديها، وقيادة المركبات والدراجات النارية غير المرخصة، وتشمل الإجراءات حجز المركبات المزودة، والمركبات التي تضر بالبيئة الصحراوية، ومنع كل الممارسات الخاطئة، التي يقوم بها بعض الشباب، والتي تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين وسلامتهم، بالإضافة إلى إجراءات لمواجهة السلوكيات، التي تخدش الحياء العام، وتشكل خروجاً على أعراف المجتمع وتقاليده، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تعزيز السلامة، والأمن في المناطق السياحية البرية، وحماية الأرواح، والممتلكات العامة.

ويأتي تطبيق هذه الإجراءات في أعقاب عدد من الحوادث البليغة، التي تعرض لها مرتادو هذه المناطق من الشباب خلال الفترات القليلة الماضية، والسنوات السابقة، والتي تسببت في إصابة عدد منهم بإصابات بليغة كادت تفضي إلى الموت، وفق نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، الذي أكد أن توجيهات صدرت إلى كل الإدارات المعنية في شرطة الشارقة، والوحدات العاملة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بتشديد الإجراءات الأمنية في منطقتي الفاية، والبداير، ومنع أي ممارسات، أو سلوكيات تشكل تهديداً لسلامة وحياة مرتادي المنطقتين، ومخالفة كل من يرتكب ممارسات خطرة، وما تسببه من أذى لمرتكبيها، وإزعاج وتهديد لسلامة مرتادي هذه المناطق من الأسر.

وأضاف بن عامر، أن عقوبات مشددة ستوقع على المخالفين، بما في ذلك مصادرة وحجز المركبات، والدراجات النارية المستخدمة في هذه الممارسات، وتوقيع المخالفات والغرامات على مرتكبيها.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور ومرتادي المناطق البرية، إلى التعاون معها في تطبيق التوجيهات الصادرة، والامتثال التام بالقوانين، واللوائح المرورية التي تضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتكلات.