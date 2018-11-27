الامارات | الأمطار تعرقل الحركة المرورية في الشارقة وعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تعرقل الحركة المرورية في الشارقة وعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرطة الشارقة نشرت 108 دوريات لضمان سلامة مستخدمي الطريق.الإمارات اليوم

أدى هطول الأمطار الغزيرة والمتواصلة، في إمارتي الشارقة وعجمان، إلى عرقلة حركة السير، والتسبب بازدحامات شديدة في مختلف المناطق والشوارع الحيوية بالإمارتين، فيما رفعت بلدية الشارقة درجة الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، مؤكدة أن جميع فرق عملها كانت موجودة في الميدان للتعامل مع تجمعات المياه، ومتابعة جميع البلاغات التي ترد عبر الخط الساخن.

وشهدت ساعات صباح أمس، في الشارقة وعجمان، إغلاقاً لبعض الشوارع، فيما عرقلت تجمعات المياه حركة السير وتسببت في ازدحامات شديدة، خصوصاً في الشوارع المؤدية إلى دبي. كما تسببت الأمطار في تعطل مركبات ووقوع حوادث بسيطة، بسبب الانزلاقات وعدم ترك مسافة كافية، فيما أشار سائقو مركبات إلى أنهم واجهوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى عملهم، بسبب تجمع المياه على الطرق.

‏ونشرت شرطة الشارقة 108 دوريات، لضمان سلامة مستخدمي الطريق أثناء وبعد سقوط الأمطار، بينما قامت ‏بلدية الشارقة بتوفير أكثر من 200 آلية ومضخات، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى أن فرق العمل تواصل جهودها في كل الشوارع والميادين لسحب المياه وتسيير حركة المرور. فيما عملت فرق الطوارئ، التابعة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على سحب مياه الأمطار من كل التجمعات تسهيلاً للحركة وضماناً لاستمرارية الحياة اليومية، حيث وزعت الدائرة 65 مضخة في شوارع الإمارة.

وأكد مدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، خلال جولة تفقدية، أن الدائرة عملت على تكثيف جهودها، للوصول لكل منطقة بالإمارة، والاستجابة الفورية لطلبات السكان.

وأوضح أن إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة انتهت من أعمال صيانة وتنظيف شبكة الصرف ومحطات الضخ وفتحات التصريف بالطرق، كما شكلت 15 فرقة عمل لمراقبة تصريف مياه الأمطار.

فيما دعت دائرة الأشغال العامة، في الشارقة، شركات المقاولات لتثبيت المعدات المتحركة، مشيرة إلى أهمية التأكد من تثبيت الرافعات.