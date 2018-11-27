الامارات | وفاة مواطن بحادث تدهور في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن بحادث تدهور في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المركبة تدهورت عدة مرات على جانب الطريق. من المصدر

توفي الشاب المواطن (م.ح.ع)، في العقد الثاني من عمره، متأثراً بإصابة بليغة، إثر حادث انحراف مركبته التي كان يستقلّها بمفرده، وتدهورها على أحد الطرق الترابية بمنطقة البدية في إمارة الفجيرة.

وأفاد مدير إدارة شرطة دبا الفجيرة، العقيد سيف راشد الزحمي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند تمام الساعة 12 ظهر أمس، يفيد بتعرض إحدى المركبات إلى حادث انحراف مفاجئ، وتدهورها مرات عدة، وعلى الفور تحركت دوريات المرور في شرطة دبا، وسيارات الإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، وتم نقل الشاب فوراً إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج، وعلى الرغم من التدخل الطبي العاجل، إلا أنه فارق الحياة بعد ساعتين من وصوله المستشفى متأثراً بإصابته البليغة.