الامارات | السيطرة على حريق بالمشاتل في سوق الجبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بالمشاتل في سوق الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق دون خسائر بشرية. الإمارات اليوم
شب حريق نشب في سوق الجبيل في المشاتل، أمس، وتمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.
وأكدت إدارة الدفاع المدني في الشارقة، أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني الساعة 8:20 صباح أمس، عن وجود حريق في سوق الجبيل بالمشاتل، وعلى الفور تم تحريك فرق الدفاع المدني إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق في الساعة 8:30 صباحاً، وأسفر الحادث عن خسائر مالية عبارة عن شتلات أشجار وبلاستيك من دون إصابات بشرية.
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