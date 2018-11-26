سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هيئة الشارقة للتعليم الخاص

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بإنشاء هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ويقضي المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2018 أن تنشأ بموجب هذا المرسوم، هيئة في إمارة الشارقة تسمى ” هيئة الشارقة للتعليم الخاص “، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة، على أن يصدر قانون بتنظيم الهيئة وأهدافها واختصاصاتها وكافة شؤونها.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.وام
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