الامارات | الأرصاد": الأمطار مستمرة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد": الأمطار مستمرة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على معظم المناطق، لافتاً إلى أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي على معظم المناطق الشمالية والشرقية يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، وتتأثر المناطق الغربية بامتداد مرتفع جوي.

وشهدت معظم مناطق الدولة، اليوم طقس غائم مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، خاصة شمالاً وعلى السواحل، فيما نشطت الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، التي تراوحت ما بين 11 درجة في المناطق الجبلية إلى 27 درجة في المناطق الداخلية.

وأوضح المركز أنه خلال ساعات المساء قد تقل كميات السحب تدريجيا، فيما تظل الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح من 25 إلى 40 كم/س، وتصل إلى 60 كم/س على المناطق المكشوفة والبحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الغد سيظل غائم جزئياً بوجه عام خاصة شمالاً وشرقاً، مع استمرار فرص سقوط بعض الأمطار، منوهاً إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة نهاراً، تتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وأرجع المركز أسباب التقلبات الجوية إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي.

وذكر المركز أن هذا المنخفض يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، حيث يستمر تكون السحب على مناطق متفرقة من الدولة مع تطور بعضها إلى سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار، كما تعمل الجبال الشرقية والشمالية من الدولة على تطور السحب الركامية الممطرة لتكون متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً