كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| دراجات سولفا الكهربائية.. من رسم على ورق إلى ابتكار يجوب شوارع الإمارات

احتضن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال العديد من الأفكار الجديدة الخارجة من صندوق الأفكار الاعتيادية، إذ انضم إلى المهرجان رواد الأعمال الذين تسلقوا سلم النجاح في سكة المشاريع التجارية، بالإضافة إلى الشباب الحالمين بالحصول على فرصة لإيصال صدى أصوات مشاريعهم الجديدة إلى العالم، فضلاً عن الممولين.

وتعد شركة “سولفا” للتكنولوجيا إحدى تلك الأعمال التي سعى المؤسسان يوسف العبد ومحمد العبد، إلى العمل عليها لتتحول من فكرة أو حلم إلى حقيقة تجوب شوارع الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكن الأخوان في عام 2017 من تحويل فكرة إنشاء دراجات كهربائية وتمكينها في قطاع التوصيل، إلى حقيقة ملموسة.

وتملك شركة “سولفا” اليوم ما يقارب 30 دراجة تعمل على الطاقة الكهربائية، إذ لا تجوب هذه الدراجات شوارع الإمارات فحسب، بل تزود الشركة أيضاً بالمعلومات اللازمة لتحسين وبناء المرحلة الثانية من المشروع وهو صنع منصة جديدة ستمكن المستخدمين “من الدمج بين المعدات الملموسة والبرمجيات”.

وتواجه المشاريع الناشئة عادة بعض التحديات المختلفة، ولكن تلك الصعوبات لم تعرقل شركة “سولفا” من المضي قدماً، وخصوصاً فيما يرتبط بإيجاد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع برمجيات الشركة، بحسب موقع سي إن إن.

ويحلم مؤسسا “سولفا” اليوم بالدمج بين خاصية الأدوات الملموسة والبرمجيات “لصنع منصة تسمح للمستخدم بتركيب الأدوات التي يريدانها على الدراجة” بالتنسيق مع البرمجيات الموجودة في الدراجة.

وقال يوسف العبد إن “الشركة تسعى إلى تقديم خدمة جديدة في النصف الثاني من عام 2019، إذ ستبيع هيكل الدراجة الأساسي وتسمح للمشتري باختيار الهيكل الخلفي وتنسيقه مع البرمجيات اللازمة، إذ قد “تحمل الدراجة ثلاجة للأدوية” على سبيل المثال وبرمجيات تحافظ على حرارة هذه الثلاجة في الآن ذاته.