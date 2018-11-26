كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| دبي “ساحة ألعاب” عالم التصميم

دبي هي ساحة ألعاب في مجال التصميم، لأنها جديدة نسبياً، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن استكشافها، والكثير من الأِشياء التي يمكن فعلها.

أهم حدث في عالم التصميم في دبي هو أسبوع دبي للتصميم، الذي يمتد على مدى 6 أيام، ويتميز بثلاثة معارض رئيسية: داون تاون ديزاين وداون تاون إديشن، أبواب، ومعرض التخرج الدولي، بحسب موقع سي إن إن.