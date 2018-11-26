كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “فاين سولوشن” منصة جديدة للتجارة الإلكترونية في الإمارات

أعلنت شركة “فاين سوليوشن” وهي شركة رائدة في تصنيع الأنسجة الورقية في المنطقة، مؤخراً عن إعادة افتتاح موقع التجارة الإلكترونية الخاص بها، وهو finestore.com، من خلال تصميم وتخطيط محسَّن ومستعد للاستمرار في خدمة العملاء في الإمارات.

وأصبح الوصول إلى الموقع الجديد متاحًا بشكل أكبر للمستهلكين والشركات، مما يجعل منتجات عالية الجودة متاحة لعدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى، حسبما جاء في بيان من الشركة.

ومن خلال تصميم سهل الاستخدام، عززت FineStore إمكانية الوصول إليها وحسنت بشكل كبير من تجربة المستخدم الشاملة، مما يجعل تلبية احتياجاتك الصحية أكثر بساطة من أي وقت مضى.

وأضاف بيان الشركة أنه يمكن الآن طلب شراء مجموعة كاملة من المنتجات الصحية عبر الإنترنت بكل سهولة، ويمكن الحصول على حلولها المتخصصة للتركيب والصيانة حسب الطلب.

ويسمح FineStore للمستخدمين باختيار فئة والتصفح مباشرة عبر أكثر من 60 منتجًا مختلفًا ضمن النطاق، مع عرض اللغة والعملة التي يختارونها.

وتسمح ميزة “عربة التسوق” للمستخدم بمراجعة العناصر التي اختارها، وتخصيصها إذا لزم الأمر، وإجراء عملية شراء سهلة عبر الإنترنت.

ويتيح نهج التجارة الإلكترونية للمستخدم التفاعل مع السوق بطريقة تناسبه، كما يضمن FineStore تجربة المستخدم الأسهل والأكثر ملاءمةً في السوق، بحسب صحيفة تريد أريبيا.

من جانبه، قال نضال الزعتري، رئيس شركة فاين سوليوشن: “يعد متجر” فاين ستور “الجديد بمثابة تجسيد لرؤية شركتنا لتوفير أكبر مجموعة من الخدمات والحلول المتخصصة لعملائنا، كما أن كفاءة هذا الموقع الجديد تمكّننا من القيام بذلك أفضل من أي وقت مضى. ”

وأضاف “لقد عملنا بجد لضمان أن هذا الموقع يوفر أفضل تجربة للمستخدم في هذا المجال، ولا يمكننا الانتظار لتحقيق نفس الجودة والراحة والقيمة للأسواق الأخرى في المنطقة”.

ولن تقتصر منصة التجارة الإلكترونية هذه على سوق الإمارات لفترة طويلة، حيث تخطط الشركة لتوسيع نطاق الوصول إلى جميع العملاء في المملكة العربية السعودية والأردن ومصر قبل نهاية عام 2018.