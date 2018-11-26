كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ثمانينية تمارس رياضة القفز المظلي في دبي

قفزت سيدة تبلغ من العمر 82 عاماً خلال زيارتها إلى دبي مؤخراً من طائرة تحلق فوق جزيرة النخلة جميرا لتحقق إحدى رغباتها في الحياة.

وتعد هذه المرأة الثمانينية واحدة من أحدث لاعبي القفز المظلي الذين يمارسون هذه الهواية للمرة الأولى في Skydive Dubai، وغالبًا ما تسافر إلى الإمارات لزيارة عائلتها وكانت دائما مفتونة برياضة القفز بالمظلات، وخلال زيارتها الأخيرة، قررت أن الوقت قد حان لتحقيق حلمها، بحسب غلف نيوز.

وتقول السيدة هيلدا “في كل عام، عندما أزور عائلتي في دبي، كنت أشاهد هواة القفز بالمظلات في السماء، إنه أمر كنت أرغب دائماً بفعله”.

وتم نشر مقطع فيديو يوثق تجربة هيلدا على شبكات التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع، وسرعان ما انتشر بين المستخدمين على هذه المواقع، ويقول بعضهم إنها مصدر إلهام بالنسبة لهم لمحاولة القفز بالمظلات بعد مشاهدة تجربتها الفريدة.