كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل ستؤدي القروض العقارية غير المحدودة إلى إنعاش سوق العقارات في الإمارات؟

في وقت سابق من هذا الشهر، قام المصرف المركزي لدولة الإمارات بإزالة الحد الأعلى بنسبة 20 في المائة على الإقراض العقاري كنسبة من الودائع المصرفية.

ويقول الخبراء إن هذا هو بالضبط نوع الإجراء التنظيمي الذي غالبًا ما يُنظر إليه لاحقًا على أنه حافز أو شرارة لاسترداد وتعافي سوق العقارات.

وعادة ما تلعب البنوك المركزية دوراً هاماً في إنعاش الأسواق العقارية، وكان رفع ودائع الرهن العقاري في ديسمبر 2013 هو الذي أوصل آخر طفرة صغيرة في دبي إلى نهايتها، إلى جانب مضاعفة تكاليف المعاملات وانخفاض أسعار النفط.

السيولة، أو تدفق الأموال، هي دماء الحياة في أسعار المنازل، وأي شيء يحسن السيولة ويوسع حدود الإقراض فوق الحد الأقصى السابق سيفيد القطاع. ومع ذلك، يواجه السوق رياحاً معاكسة قوية أخرى ستعوض على الأقل جزئيا أي زيادة في قروض البنوك العقارية في الإمارات، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويلتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليًا برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ويتوقع المتنبئون حدوث زيادة صغيرة أو أكثر في عام 2019. ولأن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار، لذلك تتحرك أسعار الفائدة في انسجام تام. وقفزت معدلات الرهن العقاري الثابتة في الولايات المتحدة من أدنى مستوياتها من 3.6 إلى 5.2 في المائة وتبعتها المعدلات المحلية.

ومع ذلك ، فإن أي اضطراب أكثر خطورة في الأسواق المالية العالمية مثل ما رأيناه في أكتوبر يمكن أن يؤدي إلى انعكاس حاد في هذه السياسة النقدية.

كما أنه ليس من العدل مقارنة أسواق الإسكان في الولايات المتحدة مع نظيرتها في الإمارات، فالسوقان حالياً في دورات مختلفة. وفي الولايات المتحدة، بدأت أسواق الإسكان في التباطؤ من سوق صعودية طويلة، بينما شهدت الإمارات هبوطًا بنسبة 20 بالمائة في الأسعار على مدى السنوات الخمس الماضية،و يقع أحد الأسواق بعيدًا عن القمة، والآخر قريب جدًا من القاع، ومن الواضح أن هذا هو أفضل وقت للشراء.

ومع ذلك، يبدو أن ما يشير إليه البنك المركزي الإماراتي هو أنه سيدعم العقارات الآن إذا أصبحت الأسواق العالمية أكثر خشونة. ويستمر هذا النهج الأكثر تدخلاً الذي تمت رؤيته منذ أواخر عام 2013 مع اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجة حرارة السوق.

ولم يكن هناك تكرار للطفرة الكبيرة بين 2006-2008 منذ ذلك الحين، وذلك لأن البنك المركزي أوقف أسعار المنازل عن الارتفاع. ومن الناحية المنطقية، فإنه سيتدخل الآن لوقف انخفاض أكبر في الأسعار من خلال إبقاء السيولة مفتوحة ومنع حدوث أزمة ائتمانية.

وفي الواقع، شهدت الدول النفطية في المنطقة في الربع الثالث تحسنًا في السيولة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل مضاعفة أسعار النفط، وإلغاء إصدارات السندات المخططة. وباختصار، فإن دورة العمل الآن قد وصلت إلى الحد الأدنى في دول النفط، وعادة ما يكون أفضل وقت للاستثمار في العقارات لأن الأسعار ستكون في أدنى مستوياتها.