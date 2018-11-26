كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طاه حائز على نجمتي ميشلان يفتتح مطعماً جديداً في دبي

من المنتظر أن يفتتح الطاهي الشهير ماتيو فيانيي الحائز على نجمتي ميشلان عن مطعم مير برازير في ليون بفرنسا، مطعمًا جديدًا في جزيرة النخلة بدبي قريبًا.

وسوف يطلق على المطعم الفرنسي الراقي Rue Royale، ويمكن العثور عليه في Pointe الوجهة جديدة في النخلة. وعلى الرغم من توفر بعض التفاصيل في الوقت الحالي، إلا أن نظرة على موقع الويب الإلكتروني للمطعم تقول “سيتم افتتاحه قريبًا”، لذا نأمل ألا يكون وقت الانتظار طويلاً.

ويحمل المطعم الحائز على نجمتي ميشلان اسم الشارع الذي يتواجد فيه بمدينة ليون la Mere Brazier، ومن المتوقع أن يقدم الفرع الجديد في دبي بعض الأطباق من La Mere Brazier الأصلي، بحسبم وقع واتس أون.

ويعتبر Rue Royale الأحدث في سلسلة المشاريع التي تم افتتاحها في The Pointe. وسوف ينضم إلى مطعم المأكولات البحرية الذي افتتح بالفعل مطعم Seafood Meatpackers و Chalet Berezka وهو مطعم يقدم المأكولات الحية اليومية.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المطعم على الإنترنت: rueroyalerestaurant.com