كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فندق فاخر في دبي يقدم غرفاً بـ47 درهم في اليوم الوطني

تحتفل دولة الإمارات يوم الأحد 2 ديسمبر باليوم الوطني السابع والأربعين، وبهذه المناسبة، يقدم فندق ماريوت الجداف عدداً محدوداً من الغرف مقابل 47 درهما فقط خلال عطلة العيد.

ويمكن للضيوف الحجز عن طريق الاتصال بالفندق ابتداءً من اليوم الإثنين 26 نوفمبر. ويتوفر فقط عدد محدود من الغرف، والتي سيتم تخصيصها على أساس من يأتي أولاً يُخدم أولاً – لذلك يجب الحجز بسرعة إذا كنت ترغب في تأمين إقامتك.

وسيحصل الضيوف الذين يستفيدون من السعر على فرصة حجز بوفيه عشاء أو غداء في مطعم The Market الخاص بالفندق مقابل 47 درهماً فقط. ويتميز البوفيه العالمي بعدد من المأكولات، بما في ذلك أطباق خاصة من الشرق الأوسط، بحسب موقع واتس أون.

ويضم الفندق ذو الـ 5 نجوم مركزًا للياقة البدنية يعمل على مدار الساعة وسبا متكامل الخدمات ومسبحًا كبيرًا على السطح، بحيث يمكنك قضاء يوم كامل من الاسترخاء والراحة.

وعلى بعد عشر دقائق فقط بالسيارة، ستجد مركز الفنون الجديد “جميل” المفتوح على الواجهة البحرية. ويعتبر متحف الفنون المعاصرة الأول من نوعه في المدينة، ويضم ثلاثة طوابق من مساحة المعرض، بالإضافة إلى مكتبة ومطعم ومتجر ذو تصميم فني ومسرح في الهواء الطلق.

فندق ماريوت الجداف، منطقة الجداف، دبي، الأحد 2 ديسمبر، أسعار اليوم الوطني ابتداءً من 47 درهماً. هاتف: 043177777 . marriott.com/hotels