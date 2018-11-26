الامارات | نظام لخفض مدة انتظار مركبات الأجرة خلال الفعاليات الكبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام لخفض مدة انتظار مركبات الأجرة خلال الفعاليات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحمد بهروزيان. من المصدر

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، عن إطلاق تطبيق لخفض مدة انتظار مركبات الأجرة في مواقع انعقاد الفعاليات والمؤتمرات الكبرى من 15 دقيقة إلى معدل زمني لا يتجاوز أربع دقائق.

وقال إن النظام مبني على تقنيات متقدمة وتم اطلاقه رسمياً خلال معرض جيتكس الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الشهر الماضي.

وشرح أن النظام يحسب حركة العرض والطلب على خدمة التاكسي، من خلال رصد معلومات عبر حساسات أو أجهزة استشعار موزعة على ساحات الانتظار المخصصة لوقوف مركبات الأجرة، وبالتالي تحديد عدد المركبات التي تدخل إليها والتي تخرج منها من دون الحاجة إلى حسابات المشرفين يدوياً، حيث ستقوم الحساسات بتصوير لوحة التاكسي وتحديد المؤسسة التي تتبعها.

وأوضح أن المشروع سيسهم في توفير خدمة مركبات الأجرة خلال انعقاد الأحداث والفعاليات الكبرى في دبي، ليس من خلال زيادة عدد المركبات بل عبر إدارة عملية الطلب على الخدمة خلال انعقاد الفعاليات، حيث تعد مركبات الأجرة وسيلة نقل أساسية توصل الركاب لمراكز المعارض والمؤتمرات، ما يخلق تحدياً كبيراً في نقل الأفواج والركاب الذين يتجهون في وقت محدد من اليوم لاستخدام التاكسي.

وأشار إلى أن هناك رابطاً بين النظام ومركز الحجز والتوزيع، الذي سيتمكن من خلال الربط بالنظام من تحديد وجود نقص في مكان ما، دون انتظار معلومات من أحد، ليقوم بشكل فوري بدوره بتوجيه مركبات الأجرة إلى الموقع المطلوب. وأوضح أن النظام مزود بشاشات توضع في ساحات الانتظار بالقرب من مناطق تجمع مركبات الأجرة، يستخدمها الراكب لطلب خدمة التاكسي وتحديد عدد الركاب في التاكسي نفسه، وتوضيح وقت الانتظار في موقع العميل، بحيث إذا زاد مثلاً وقت الانتظار لحد معين يزيد على 10 دقائق أو اكثر لأي سبب من الأسباب، فسيتم توجيه الركاب الى خيارات أخرى من المواصلات مثل المترو أو الحافلات.