نهيان بن زايد: نجاحات “فورمولا 1” بفضل دعم القيادة الرشيدةتوج لويس هاميلتون بطلا لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى "للفورمولا "

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أبوظبي : محمد العمري

أبوظبي – الوطن

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي البريطاني لويس هاميلتون من فريق المرسيدس بالمركز الأول في سباق الذكرى السنوية العاشرة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 التي تتزامن مع احتفالات الدولة بـ ” عام زايد” .

و أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أن النجاحات التي تسجلها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 على مدار 10 أعوام تعود للدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة لتنمية الموارد الاقتصادية والرياضية والسياحية، ودورها الكبير في ترسيخ ريادة الإمارات ومكانتها العالمية موطناً للسلام والتسامح والسعادة لمختلف ثقافات العالم.

وتقدم سموه بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات الأصيل بختام النسخة العاشرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 الذي يقام بالتزامن مع عام زايد القائد المؤسس الذي أرسى القواعد الصلبة لاستدامة المنجزات التنموية بفكره ونهجه الحكيم.

و ذكر سموه أن النجاحات الكبيرة لسباق النسخة العاشرة تعزز قصص النجاحات التي تسجلها دولتنا في مختلف القطاعات والمجالات وتعكس رسالة السلام التي تنتهجها تجاه شعوب العالم في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤمن بأهمية المناسبات الرياضية والفعاليات الكبيرة في تعزيز مسيرة المنجزات للإمارات ودعم التطورات الكبيرة التي تعاصرها عالمياً .

وأشار سموه إلى أن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 تمثل مناسبة رياضية كبيرة تجسد مدى المكانة المتقدمة التي قطعتها الإمارات على الصعيد العالمي، وتبرهن في كل عام المشهد التنظيمي المشرف للدولة والذي جاء ثمرة جهود مخلصة وعمل دؤوب وشراكة حكومية من قبل جميع الجهات والهيئات، مشيداً بجهود القائمين والمشرفين على حلبة ياس التي تعد من أفضل حلبات سباقات فورمولا-1 في العالم، وتمثل صرحاً وطنياً نفخر به جميعاً لما يضمه من منشآت ومرافق عصرية.

وأبدى سموه إعجابه الكبير بتلاحم جميع المؤسسات الحكومية من أجل دعم نجاح السباق بنسخته العاشرة و رفع علم الإمارات شامخاً في المحفل العالمي الذي يتابعه الملايين من جماهير ومحبي رياضة السيارات، مشيدا بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته مدرجات حلبة ياس على مدار 3 أيام، بما يعكس الصورة الحضارية للإمارات ورسالتها السامية عبر هذه التجمعات العالمية.

وفي الختام تقدم سموه بالتهنئة لسائق مرسيديس البريطاني لويس هامليتون لفوزه بلقب بطولة العالم للفورمولا1 من عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي.

و حقق لويس هاملتون بذلك فوزه الحادي عشر لهذا الموسم محققًا لقبه الخامس في بطولة العالم للفورمولا1، إذ سطع مجددًا نجمه في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، بعدما قدم أداءً رائعًا مثبتًا تفوقه وعلو كعبه على منافسيه بعد يوم حافل بالإثارة والأحداث التي شهدتها حلبة مرسى ياس ليثبت مجددًا كفاءته بحسم لقب بطولة العالم للفورمولا1 من خلال تحقيقه المركز الأول في السباق الجولة الختامية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1في أبوظبي .

وتمكن سائق مرسيدس من فرض سيطرته وبدا إصراره واضحاً مستفيدًا من مركز أول المنطلقين محافظًا على موقعه في صدارة السباق حتى خط النهاية، متقدمًا على سائق الفيراري سيباستيان فيتل الذي حل ثانيًا، وسائق ريد بل ماكس فيرستابن صاحب المركز الثالث ليصعد بعد ذلك إلى منصة التتويج ويحتفل بفوزه في السباق الختامي لموسم 2018 من بطولة العالم للفورمولا 1.

و قال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: “نتوجه بالتهنئة إلى لويس هاملتون على إحرازه بطولة العالم للسائقين للفورمولا1 للمرة الخامسة و تتويجه بلقب سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لعام 2018 .. و نوجه شكرًا خاصًا لجميع الفرق والسائقين على عروض القيادة والمنافسة القوية و التي أمتعوا بها الجمهور مكتمل العدد في الحلبة والذين كانوا لنا دعمًا في تقديم حدث استثنائي في الذكرى السنوية العاشرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي”.

وأضاف : “شهدنا أربعة أيام حافلة بالأنشطة الترفيهية الرائعة في مختلف أرجاء حلبة مرسى ياس، ابتداءً من أحداث الإثارة على مسار السباق الذي شهد سباقات فورمولا1 وفورمولا2 وجي بي 3، ووصولًا إلى الفعاليات المتنوعة في مناطق الواحات، وانتهاء بحفلات ما بعد السباق التي أمتعت الجميع على مدار أربعة أيام متواصلة”.

وقال : “أثبتت أبوظبي وحلبة مرسى ياس مجددًا سمعتهما المميزة في تنظيم فعاليات رياضية وترفيهية ذات مستوى عالمي.. و استطاعت حلبة مرسى ياس أن تكتب اسمها على خريطة العالم لسباقات فورمولا1 بحروف من ذهب على مدار عشر سنوات كان التميز عنوانًا رئيسيًا لها عبر الرياضة والترفيه على حد سواء.. نشكر جميع المشجعين الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم وساهموا في إحياء الأجواء الاحتفالية طوال أيام عطلة الأسبوع، ونتطلع لاستقبالهم مجددًا في المواسم العشرة القادمة.

كانت المنافسات شهدت في وقت سابق السباقين الختاميين لكل من بطولتي فورمولا2 وجي بي 3 اللذين توج بهما كل من جورج راسل وأنثوين هوبيرت على التوالي فيما شهد السباق الختامي لموسم 208 من بطولة العالم للفورمولا 1، منافسة قوية وتفوقا مميزا لفريق مرسيدس ليحقق فوزه الخامس في السنوات العشر الماضية في الحلبة.

واستمتع الجمهور في حلبة مرسى ياس – التي تتسع لـ 60 ألف شخص – بيوم حافل بالفعاليات الترفيهية الممتعة وسباقات السيارات الحماسية في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 الذي يختتم بطولة العالم للفورمولا1.

وشهدت الحلبة بداية اليوم بطولتي فورمولا2 وجي بي3 و استمتع الزوار بالأنشطة والفعاليات الترفيهية في الواحات الأربع التي قدمت المتعة للعائلات والصغار من مختلف الأعمال فضلًا عن منطقة مشجعي الفورمولا1 التي شهدت جلسات التواقيع التذكارية لسائقي الفورمولا1، والعروض التراثية التي تعكس الثقافة الإماراتية الغنية والعروض الموسيقية التي أمتعت الحضور في جميع الواحات والعروض البهلوانية وغيرها الكثير من البرامج المسلية.

وقد بدأ سباق جولة اليوم للفورمولا1 تحت ضوء الشمس وأختتم الحدث الذي ضم 55 لفة تحت أضواء الأنوار الكاشفة التي تتميز بها حلبة مرسى ياس واختتم لويس هاملتون يوميه بفرحة عارمة له ولطاقم فريق مرسيدس الذي حقق المركز الأول مرتين سابقًا على مسار حلبة مرسى ياس.

و تابع آلاف المشاهدين أحداث ومجريات السباق مباشرة من المدرجات الرئيسية وتلة أبوظبي المعروفة بشعبيتها لأغلب عشاق الفورمولا1، بينما شهد الحدث متابعة ملايين الأشخاص حول العالم عبر وسائل متعددة عبر قنوات النقل الخاصة بالحلبة حيث جذبت أبوظبي أنظار العالم مجدداً مع عودة صخب محركات سيارات الفورمولا1 إلى حلبة مرسى ياس، لمتابعة الجولة الختامية والأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1 2018 ” عام زايد “،و الذكرى العاشرة لانطلاق سباقات فورمولا 1 في أبوظبي على حلبة ” مرسى ياس″،

وقبل انطلاق السباق بدقائق قدمت طائرتان للاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 استعراضًا جويًا مع فريق فرسان الإمارات لرسم ألوان علم دولة الإمارات في سماء حلبة مرسى ياس تلاها تأدية السلام الوطني لدولة الإمارات