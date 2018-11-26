الامارات | السيطرة على حريق نشب في المشاتل بسوق الجبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق نشب في المشاتل بسوق الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق نشب في سوق الجبيل في المشاتل صباح اليوم، دون وقوع إصابات.
وتفصيلا، أكدت إدارة الدفاع المدني في الشارقة بأن بلاغ ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني الساعة 8:2 عن وجود حريق في سوق الجبيل في المشاتل، وعلى الفور تم تحريك مركز الإدارة و والميناء وتمت السيطرة على الحادث في الساعة 8:30 والخسائر كانت عبارة عن شتلات أشجار وبلاستك ولا توجد إصابات
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