بشير جمعة: نقص الفيتامين “د” عند الحوامل يؤهب للتوحدالطفل التوحدي يفضل العيش في عالمه الخاص

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي – الوطن:

أكد الدكتور بشير جمعة- استشاري طب الأطفال – بورد أمريكي أن التوحُّدُ هو اضطرابٌ في النمو العصبي يؤثر على وظائف العقل، وأن طفلاً من كل 67 في العالم العربي مصاب بالتوحد، وينتج عن التوحد ما يأتي:

1 – صعوباتّ اجتماعيةٌ؛ تتجلى بعدم الاهتمام بالأشخاص الآخرين؛ أو اللعب معهم؛ أو تكوين صداقات، لذا يبدو الطفل التوحدي منعزلاً عن الآخرين، ويفضلُ العيشَ في عالمه الخاص.

2 – صعوباتٌ في الكلام واللغة؛ فهو يكرر الكلمات أو العبارات؛ ويستجيبُ إلى السؤال بتكراره، وكثير من الكلام غير مفهوم، وغالباً يتاخرُ في الكلام.

3 – صعوباتُ التواصل بالعين، أو بإيماءات الوجه وتعابيره، أو بالسمع؛ فيبدو كأنه لايسمعُ، والسببُ ضعفُ التقاط الإشارات الحواسية والعاطفية.

4 – ضعفُ المرونة؛ فهو يتبعُ روتيناً جامداً ، ويجدُ صعوبة في التكيف مع التغيرات؛ واهتمامه محدودٌ وضيّق ؛ فهو يقضي فتراتٍ طويلةً في مشاهدة الأجسام المتحركة؛ مثل: مروحة السقف؛ أو يركزُ لعبه بجزء من اللعبة كالعجلات بلعبة السيارة، ويكررُ نفسَ الحركات مراراً وتكراراً مثل تحريك اليدين أو الهزّ أو التدوير.

* ‏يصيبُ التوحدُ الذكور 4 أضعاف الإناث؛ ويظهرُ قبل عمر 3 سنوات. ? من العلامات المبكرة: عدم النظر إلى أمه عند إطعامه بعمر 9 أشهر، وعدم الاستجابة لمناداته باسمه.

* عدم النطق بثلاث كلمات مفردة بعمر 18 شهراً، وعدم النطق بجملة من كلمتين بعمر 24 شهراً. حينما يساورُ القلق الأهل حول احتمال وجود التوحد؛ ينبغي أن يراجعوا طبيب الأطفال. وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يحصل جميع الأطفال على فحوصات نمائية روتينية، بالإضافة إلى فحوصات محددة لمرض التوحد في عمر 9,18, و30 شهراً، وعند الشك تقدم خدمات التدخل المبكر حتى لو لم يستوفِ الطفل كامل المعايير التشخيصية ؛ لأن الانتظار يجعل الخطر أكبر.

* خصت الأممُ المتحدة الثاني من أبريل يوماً عالمياً للتوحد.

أسباب التوحد:

1- هناك 500 مُورث (جين) معروف حالياً؛ الخلل فيها يؤدي إلى التوحد؛ وأهمها: الموروث 3 الذي يُعرف بالنيورولين. كما أن هناك طفرات تصيب هذه المورثات.

2 – عوامل حول الولادة وأثناء الحمل: كالاكتئاب وأدويته، وسن الوالدين، والإنتانات التي تصيبُ الحامل (كالحصبة الألمانية والانفلونزا) والتعرض للملوثات والمواد الكيماوية ، والخداجة الشديدة ، ونقص الأوكسجين والسكر.

3 – عوامل غذائية: فنقص الفيتامين “د” عند الحوامل يؤهب للتوحد، والفيتامين “ا” ضروري لتطور اللغة والحواس والانتباه، وإعطاء حمض الفوليك يحسن بعض أعراض التوحد، والغلوتامين حمض أميني وجد ناقصاً عند أطفال التوحد، والفيتامين “ث” يحسن بعض أعراض التوحد، والفيتامين “ب1” ضروري لتطور اللغة، وفيتامين “ب12” يفيدُ في وقاية الخلايا العصبية من بعض المواد السامة، والفيتامين “ب6” يلعب دور المساعد للدوبامين والسيروتونين, وإعطاء المغنيزيوم يحسن الترابط الاجتماعي والعاطفية، ونسبة الزنك على النحاس وجدت ناقصة عند أطفال التوحد، والكارنيتين وجد ناقصاً في التوحد، وفي بعض الحالات وجد زيادة في المعادن الثقيلة لدرجة الانسمام وهي الألمنيوم والرصاص والزئبق والكادميوم…وغيرها.

4 – بعض الأدوات الإلكترونية كالموبايل لها مجال كهرطيسي يمكن أن تؤذي الخلايا الدماغية الفتية، لم يثبت أن اللقاحات لها علاقة بالتوحد، وهناك أسباب غير معروفة بعد.

علاج التوحد:

1- علاجُ العوامل البيئية التي أدت لظهور التوحد؛ كنقص المغنيزيوم والفيتامينات والزنك والكارنيتين والغلوتامين، وزيادة المعادن الثقيلة فوق المقدار المقبول.

2 – علاج طبيعي: يتكونُ من علاج وظيفي وكلامي وتحليل سلوكي واصطحاب الطفل إلى الطبيعة: (صحراء ، حدائق ، مسابح ، حيوانات أليفة كالدلفين والحصان والماشية ، ورؤية الشروق والغروب).

3 – تمارين تزيد التوافق العصبي العضلي، وتزيد التروية الدماغية والأكسجين في الدماغ، مع مساج الجسم باستخدام علم المنكسات لتحسين وظائف الدماغ من حيث التركيز والتوازن العاطفي.

4 – التغذية المبنية على أساس علمي؛ كالمواد التي تحوي التربتوفان الذي يساعد بإنتاج السيروتونين؛ كما في لحم الدجاج ، ومرق العظم ، والمواد التي تزيد الاوميغا3، كما في الأسماك؛ والحمية الكيتونية والغنية بالدسم غير المشبعة كزيت الزيتون ، والمواد الغنية بالبروبيوتيك أو تعدل الباكتريا الضارة في الأمعاء كما في السنا والسنوت، أما الحمية عن القمح وحليب البقر وغيرها فتحتاج إلى إثبات مخبري باختبار التحمل الغذائية.

5 – الأدوية المرخصة للاستخدام سواء لتعديل السلوك أو لزيادة الإدراك، ومنها أدوية حديثة مثل “Bavoptan” و”Suramine”.

6 – المعالجات الحديثة بالخلايا الجذعية والمعالجة الجينية. 7 – العلاج بجهاز Clarity Chair أي : كرسي وضوح الاتجاهات؛ وهو جهاز أمريكي ذو نتائج سريعة للتوحد والتشتت.

إن التعامل مع الطفل الذي لديه اضطراب سلوكي فن له مبادئه فكما الرسام يسعى بشتى الطرق لابراز جمال لوحته فان التعامل مع اي اضطراب سلوكي يحتاج لحشد كل ما نملكه من وسائل وأفكار وابداع وخيال… لنبرز الجمال النابع من التجانس الداخلي والثقة بالنفس, الجمال المنيثق من شعور الولد باننا نحبه كما هو وليس كما نريده أن يكون، ومهمتنا الجوهرية في تأمين الأرض الخصبة التي تتبلور عليها قدراته ومهاراته على أكمل وجه.