“الطيران المدني” توقع اتفاقيات خدمات النقل الجوي مع عدة دول

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقيات خدمات النقل الجوي بصورتها النهائية مع سلطات الطيران المدني في كل من جمهورية كيريباتي ودولة فانواتو ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين دولة الإمارات ومدن تلك الدول.

وبهذه الاتفاقيات تظل دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الاول دوليا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة.

وقع الاتفاقيات بالنيابة عن دولة الامارات العربية المتحدة سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الذي أوضح أن هذه الاتفاقيات والتي تم توقيعها بصورتها النهائية تنتهج سياسة الأجواء المفتوحة وتواكب نمو وتنمية الحركة الجوية وفتح افاق جديدة للناقلات الوطنية لتسهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم وذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز قطاع الطيران المدني والذي يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري بين دول العالم.

وأعرب عن فخره بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول دولياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة ..مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى باستمرار لترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع مختلف دول العالم.

وأكد السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة تهدف من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران وفلاي دبي مما يدعم هذه الناقلات ورجال الأعمال والشركات التجارية ويعزز الخدمات السياحية والنقل الجوي ويشجع المنافسة الحرة.

ويذكر أن اتفاقيات النقل الجوي بين الدول تحكمها قوانين وحريات وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لتنظيم النقل الجوي بين أقاليم الدول. وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على حث الدول على توقيع اتفاقيات للأجواء المفتوحة التي من شأنها إزالة القيود على حركة النقل الجوي الدولية.

وتعتبر الهيئة العامة للطيران المدني السلطة الاتحادية التي تدير وتنظم المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطاع الطيران وذلك لخدمة الجمهور في بيئة طيران فاعلة تسعى دوما للتميز. وام