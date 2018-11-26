جمعية عجمان للتنمية تحتفل باليوم الوطني الـ47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية – في مقرها – حفلا بمناسبة باليوم الوطني الـ 47 للدولة تضمن العديد من الفعاليات التراثية والوطنية.

حضر الحفل اللواء المتقاعد صالح سعيد عبيد المطروشي مستشار ولي عهد عجمان وأحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة وحمد بن حمدان بن حميد المطروشي ومنى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بجانب مسؤولي ومدراء الجهات الحكومية والخاصة والعديد من العائلات .

وقالت منى المطروشي مدير عام الجمعية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / نحن على مشارف أيام الخير والأعياد المباركة والتي نحتفل بعامها السابع والأربعين ونجسد فيها قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي وملحمة لتأصيل ثقافة الهوية الوطنية في أرض الخير إمارات المحبة والتسامح.

وقالت إن احتفالات اليوم الوطني هي مناسبة عزيزة على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين الذين ينعمون بالأمن والسلام والمحبة والرفاهية تحت سماء الوطن الغالية ويتشاركون حب الوطن .. مشيرة إلى أن حب الإمارات والولاء والإنتماء إليها متجذر في نفوس الجميع .

وأضافت أن الاحتفال بهذا اليوم هو دليل على ترسخ هذا الحب تحت راية اتحادنا ووحدتنا التي أسسها ورعاها الأب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه” وإخوانه حكام الإمارات المؤسسون لتمضي دولتنا في مسيرة رقيها وتقدمها وبناء مستقبلها لخير أبنائها وأجيالها القادمة. وام