الاتحادية للموارد البشرية تحتفل باليوم الوطني الـ 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس احتفالا بمقرها في دبي بمناسبة اليوم الوطني الــ 47، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات وموظفي الهيئة.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن العور أن الذكرى الـ 47 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة وطنية بامتياز نستذكر ونسترجع خلالها أفضال وتضحيات الرعيل الأول من الآباء المؤسسين الذين آمنوا بأهمية هذا الاتحاد، وقدموا في سبيله كل نفيس لتعزيز أركانه وتدعيم أسس بنيانه، حتى وصلت دولة الإمارات لما هي عليه اليوم من تقدم وازدهار ورفاهية وريادة عالمية، وباتت بجهودهم المخلصة ورؤيتهم الثاقبة المستنيرة دولة يشار لها بالبنان على مختلف الصعد والمستويات.

وقال :” إن أول ما نستذكره في هذه المناسبة العطرة هو مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كانت لديه قناعة راسخة بأن التجربة الوحدوية لدولة الإمارات هي البرهان على أن الوحدة والتآزر هما مصدر كل قوة ورفعة وفخر، مشيدا بحكمة وحنكة القيادة الرشيدة التي واصلت السير بخطى واثقة ومتسارعة على نهج زايد الخير، وأسهمت في ترسيخ مكانة الدولة عربياً وإقليمياً وعالمياً، وإبراز دورها الريادي في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد ” .

وقدم سعادة الدكتور عبد الرحمن العور – بهذه المناسبة – بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرض هذه الدولة الطيبة.وام