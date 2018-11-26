شرطة أبوظبي تثقف المتعاملين في العين بخدمات الترخيص الذكية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي-الوطن:

ثقفت شرطة ابوظبي موظفي المؤسسات والهيئات، والطلبة في منطقة العين، بخدمات الترخيص الذكية، وإنجاز المعاملات عبر موقعها الإلكتروني، تحت شعار “خدمات ذكية برؤية مستقبلية”.

وكانت إدارة ترخيص السائقين والآليات في منطقه العين، قدمت توعية للموظفين والطلبة من خلال محاضرات وورش ركزت على الخدمات الذكية، وإجراءات الحصول على الخدمة بيسر وسهولة.

وذكرت مريم مسعود اليعقوبي مدير فرع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في الإدارة إن التوعية استهدفت موظفي وموظفات الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية، وطلبه الثانوية العسكرية، وكليات التقنية العليا، وجامعه الإمارات، ومؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات بالعين، وشركة نادي العين الرياضي، ومجلس منطقه زاخر، حديقة وحيوانات العين والعين مول.

وأوضحت أنه تم التركيز على الخدمات التي تهم السائقين مثل نقل ملكية المركبات وفك وإضافة الرهن وخدمات رخصة القيادة وتجديد وتسجيل المركبات، عبر تطبيق شرطة أبو ظبي الذي يوفر عليهم الجهد والوقت.

وأشارت الى انه سيتم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لشركات وجهات خاصة للوصول لأكبر شريحة من الجمهور وخاصة الجاليات الأجنبية لتعريفهم بهذه الخدمات.