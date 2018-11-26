جمعية توعية ورعاية الأحداث تحتفل باليوم الوطني 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نظمت جمعية توعية ورعاية الاحداث احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمركز سيتي سنتر مردف دبي.

وبدأ الاحتفال بعزف فرقة الشرطة الموسيقية للسلام الوطني بمشاركة طالبات مدرسة سلمى الأنصارية للبنات وطلاب مدرسة المزهر للتعليم الاساسي للبنين وأولياء أمور وزوار المركز.

وتقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالتهنئة الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والى شعب الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة.

وقال معاليه إن اليوم الوطني ذكرى عزيزة على قلوب الإماراتيين، وتاريخ محفور في الذاكرة، يحمل في طياته ومضات الخير والقوة التي كرسها الاتحاد، بفضل قادة هذا البلد حفظهم الله، كما يترجم إرادتهم الصادقة وإخلاصهم للإمارات وشعبها.

وفي ختام الحفل أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم درعاً تذكارية إلى السيد محمد الجسمي، مدير مركز سيتي سنتر مردف دبي، وأهدت الجمعية من جانبها اعلام الدولة وأوشحة اليوم الوطني إلى زوار المركز لمشاركتهم احتفالها باليوم الوطني السابع والأربعين، متمنين من الله أن يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها.وام