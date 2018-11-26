مجلس سالم بن كبينة الراشدي ينظم جلسة الادمان والتعاطي ودور المجتمع وأولياء الامور

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أبوظبي: الوطن

في اطار الجهود الدائمة لتوعية المجتمع أستضاف مجلس سالم بن كبينة الراشدي بمنطقة النهضة في ابو ظبي الدكتور علي حسين المرزوقي مدير ادارة الصحة العامة والبحوث بالمركز الوطني لاعادة التأهيل بأبو ظبي الذي أشار الى جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها تعتبر جهوداً مثمرة للقضاء على هذه الآفة، لما تمثله من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وحرص الدولة على توفير الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لهذه المشكلة.

وأضاف المرزوقي أن حماية الأبناء من خطر الإدمان يقع بالدرجة الاولى على عاتق الاسرة حيث تمثل الاسرة 50% من نسبة علاج التعاضي والادمان وأهاب بالاسرة بتحمل المسؤولية تجاه أبنائهم والاكتشاف المبكر والتعاون مع الاجهزة المعنية بالدولة لمساعدتهم.

من جهته أشاد محمد سالم بن كبينة الراشدي بالبرامج التوعية التي تنفذها مؤسسات الدولة كافة

لجميع فئات المجتمع لما لها من دور كبير وانعكاس إيجابي في تعزيز الوعي عند الجمهور

وفتح أبواب الأمل أمام المتعاطين للإقلاع عن المخدرات بتهيئة بيئة الاندماج مجدداً في المجتمع، من خلال مبادرات الجهات المعنية في مساعدتهم بشتى الوسائل عبر قنوات وبرامج تعينهم على العلاج من أضرار التعاطي، والسماح لهم بالمشاركة في مسيرة النهضة والتطوير الشاملة التي تشهدها الدولة.

حضر المحاضرة عدد الشخصيات ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية والمسؤولين وجمع كبير من أهالي المنطقة.