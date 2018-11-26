سلطنة عمان تحتضن خليجية الجولف ديسمبر المقبل

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي : فائز بجبوج

تحتضن مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من الثامن ولغاية الثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل البطولة الخليجية لجميع منتخبات الجولف في منطقتنا الخليجية (الرجال والشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والفتيات) والتي تأتي ضمن الاجندة السنوية للجنة التنظيمية الخليجية للجولف للموسم 2017/2018.

جهوزية كاملة

وأكد المهندس منذر البرواني رئيس اللجنة العمانية للجولف الجهوزية التامة لاستقبال الأشقاء الخليجين من قادة اللعبة ومسؤوليها واللاعبين واللاعبات لاحتضان منافسات البطولة على ارض بلدهم الثاني سلطنة عمان والتي تأتي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة والتي توفر كل متطلبات النجاح لأي بطولة او تظاهرة رياضية تحتضنها السلطنة، ومرحباً باسمه ونيابة عن كافة أعضاء اللجنة العمانية للجولف بالجميع ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذا المحفل الخليجي برياضة الجولف.

وأشار البرواني الى ان منافسات البطولة ستقام على ارض ملعب غلا للجولف في مدينة مسقط وعلى مدار اسبوع حيث تم تخصيص يومين لجميع الفرق لإقامة التدريبات للتأقلم على ارض الملعب والدخول بأجواء المنافسات في اليوم الثالث تقام منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام لمنتخبات المراحل السنية وأربعة أيام لمنتخبات الرجال لتحديد ابطال البطولات على مستوى الفرق وكذلك بطل الخليج على المستوى الفردي في البطولات الأربعة.

أهمية الحدث

وشدد البرواني على أهمية هذا الحدث الرياضي والذي يقام على هامشه العديد من الفعاليات المصاحبة لرياضة الجولف الى جانب العديد من الاجتماعات للجان اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف، والتي تستهدف المرحلة الحالية والمقبلة لأجندة اللجنة التنظيمية الخليجية، وفي ختام حديثه وجه الشكر والتقدير للجنة التنظيمية الخليجية للجولف بقيادة اللواء علي صقر النعيمي رئيس اللجنة على منحهم الثقة لاحتضان هذا المحفل الكبير الذي يستهدف مستقبل قواعد اللعبة وفتياته في منطقتنا الخليجية.

3 لاعبين

ووفق نظام ولوائح بطولات اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف يسمح لكل دولة بمشاركة 3 لاعبين من فئتي الشباب تحت 18 سنة ومثلهم بفئة الناشئين لفئة الناشئين تحت 15 سنة، ومثلهم لمنتخب الفتيات وتحتسب نتائج أفضل لاعبين منهم و4 لاعبين لمنتخبات الرجال وتحتسب نتائج أفضل 3 لاعبين لتحديد ترتيب المنتخبات المشاركة.