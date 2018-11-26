علي بن سعود المعلا يشارك طلبة مدرسة الشارقه الأمريكية الاحتفال باليوم الوطني

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة شارك الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين في “مسيرة الاتحاد” التي نظمتها مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية بأم القيوين تحت رعايته بمناسبة اليوم الوطني للدولة. شارك في المسيرة الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والإتحادية وطلاب وطالبات المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية مرددين الاناشيد الوطنية. وأقامت المدرسة بعد المسيرة حفلاً في مقرها شمل العديد من الفقرات الفنية الوطنية ورقصات شعبية قدمها طلبة وطالبات المدرسة .وام

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