تكريم 22 طالبة إماراتية أنجزن جدارية “عام زايد”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن:

كرم المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 22 طالبة إماراتية من كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، على جهودهن المميزة ومشاركتهن الفعالة في إنجاز جدارية بطول 140 متراً عبرت عن ملامح رئيسية من مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، تم تنفيذها بمناسبة مرور مئة سنة على ميلاده، وتخليداً لدوره العظيم في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرضت على الجدار الخارجي لنادي دبي للسيدات في مقره بشارع جميرا بالتزامن مع يوم الجلوس في 6 أغسطس 1966 وذكرى توليه، “رحمه الله”، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

وقدمت المها البستكي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للطالبات شهادات تقدير، تعبيراً عن الشكر والتقدير للعمل الذي حقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب الجمهور والفنانين ومتذوقي الفن.

وقالت المها البستكي خلال كلمتها أثناء التكريم إن إطلاق جدارية عام زايد يترجم رؤية واهتمام سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بدعم وتحفيز الطالبات والموهبين في مجال الفنون من الشباب والأطفال، مضيفةً أن نسخة هذا العام من مشروع “اليدار” هي نسخة استثنائية لها خصوصيتها في قلوبنا جميعاً، ليس فقط من حيث مستوى الجودة العالي الذي أظهرته الطالبات في تنفيذ الجدارية، لكن أيضاً في الرسالة والإلهام الكبير الذي حملته في طياتها من سيرة رجل عظيم هو والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”.

وقالت البستكي إن هذا العمل الفني يحمل ملامح ومبادئ تأسست عليها دولة الإمارات، متضمناً الكثير من القيم التي أرساها الوالد المؤسس وتتناقلها الأجيال المختلفة، وأضافت: ” اليدار أكثر من مجرد جدارية، بل رمز لأمة استطاعت الوثوب وتخطي كل التوقعات في وقت قصير حتى أصبحت الآن من أكثر دول العالم تطوراً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه، أعرب كيفن بادي عميد كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد عن سعادته بتعاون الجامعة مع المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المشروع الفني، خاصةً أنه يرتبط باسم واحد ممن أجمعت الإنسانية على نبله وقيمه وقيادته الماهرة، هو المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما وجه الشكر لطالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية لتفوقهن في إنجاز الجدارية بتفانٍ وإخلاص ضمن وقت قياسي، وقال إنهن عكسن صورة إيجابية لجامعة زايد وكن خير سفيرات لها.