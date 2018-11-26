“اجتماعية الوطني الاتحادي” تناقش الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي حلقة نقاشية بعنوان الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في مقر نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وبحضور عدد من أصحاب الهمم وذويهم والتربويين والمختصين والاعلاميين.

يأتي تنظيم الحلقة في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع ” سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم” والتي تتضمن زيارات ميدانية وتنظيم وعقد اجتماعات ولقاءات مع المختصين وممثلي الوزارة والجهات المعنية وعقد حلقات نقاشية للتواصل مع أصحاب الهمم وذويهم والمعنيين والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم للوصول إلى أفضل التوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

شارك في الحلقة النقاشية أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس سعادة كلا من حمد الرحومي رئيس اللجنة وعزة سليمان مقررة اللجنة وسالم الشحي وسعيد الرميثي وعلياء سليمان الجاسم كما شارك فيها سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس وسعادة عفراء البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي.

وقال سعادة حمد الرحومي رئيس إن اللجنة استمعت إلى جميع الملاحظات والمقترحات بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وتم مناقشة أهم التحديات التي تواجههم وذويهم .. موضحا أن الهدف من هذه الحلقات النقاشية والزيارات الميدانية هو الاستماع عن قرب لأهم التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وذويهم ومناقشة متطلباتهم وبذل مزيد من الجهود لتقديم الأفضل لهم على مستوى المنطقة العربية والعالم.

وأفاد الرحومي بأنه سيتم البدء بإعداد التقرير والاجتماع مع المختصين والحكومة للاستفسار عن بعض الملاحظات والإشكاليات التي تطرق لها المعنيون لإيجاد الحل الناجع لها وبعد الاجتماع سيتم مناقشة المقترحات و وضع التوصيات ورفع التقرير للمجلس لمناقشته في جلساته القادمة.

من جهتها أكدت سعادة عزة سليمان أهمية تفعيل القوانين الخاصة بأصحاب الهمم .. مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية ستعد اللجنة تقريرا يتضمن جميع الإشكاليات والمقترحات لمناقشتها في اجتماع مع المعنيين من ممثلي الجهات ومع الحكومة.

من ناحيتها قالت سعادة علياء الجاسم إن الحلقات النقاشية والزيارات الميدانية نقلت صورة واقعية بشأن أهم التحديات التي تواجه أصحاب الهمم وذويهم مما سيسهل دور اللجنة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها للمجلس لتخرج على شكل توصيات .. فيما أكد سعادة سعيد الرميثي أن اللجنة ستعمل على رفع جميع المقترحات إلى الجهات المختصة بعد دراستها .

من جانبه قال سعادة سالم الشحي إن المسؤولية تجاه أصحاب الهمم هي مسؤولية مجتمعية مطالبا بضرورة تقديم كل الدعم والخدمات لهم ليكونوا أكثر اندماجاً وإنجازاً في مجتمعهم .وام