جمارك دبي أول دائرة جمركية في العالم تشارك في قمة ناسا للابتكار

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

شاركت جمارك دبي كأول دائرة جمركية على مستوى العالم في قمة “ناسا” الثالثة للابتكار في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة خاصة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا .

وانطلقت فعاليات هذه القمة في مركز الفضاء لناسا في مدينة هيوستن بحضور لافت من نخبة خبراء التكنولوجيا والعلماء والمصممين ورواد الأعمال والمطورين من جميع أنحاء العالم، وتهدف هذه القمة الى التعاون والتشارك في استغلال البيانات المتاحة عالمياً لتصميم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.

وقدم حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي خلال هذه القمة منظومة ابتكار الخدمات في الدائرة ورحلة الابتكار منذ بدايتها ونظرة جمارك دبي لاستشراف مستقبل التجارة الدولية والمشاريع الابتكارية والتي تعمل على تغيير مفاهيم التجارة الدولية عبر تسخير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدماتها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وانترنت الأشياء والروبوتات والبيانات الضخمة وغيرها وكذلك احتضان وتمكين المبتكرين وتوفير برامج متخصصة لبناء قدراتهم باعتبار الابتكار ركيزة أساسية تدعم غايات دبي” 10X “لتكون بذلك جمارك دبي في مصاف الدوائر الجمركية الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم .وام