فريق ريد بل يحقق المركز الأول في سباق دراجات بيريللي فورمولا1

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي- الوطن

أكدت حلبة مرسى ياس مجددًا مكانتها الرائدة وأهميتها باعتبارها وجهة رئيسية ليس فقط باستضافتها لفعاليات رياضات المحركات العالمية، بل وغيرها من البطولات وبرامج اللياقة البدنية التي تقام مسارها الرائع الممتد على مسافة 5.54 كم، إذ شهدت الحلبة، يوم السبت منافسات محتدمة لتحقيق لقب “سباق دراجات بيريللي فورمولا1® ” للفرق في أبوظبي لموسم 2018.

شارك بالسباق 19 فريق ومنهم فريق مرسيدس ومكلارين وريد بل وسكاي سبورتس الذين تمتعوا بالأجواء الحماسية وخاضوا التحدي لإضفاء مزيدًا من الإثارة على مسار الحلبة بعيدًا عن عالم السيارات، ونالوا إعجاب وتشجيع من الأسطورة البريطاني مارك كافنديش، سائق الدراجات الهوائية المخضرم والذي يتمتع بسجلات مميزة في عالم هذه الرياضة.

واستطاع فريق ريد بول من الفوز بالمركز الأول مكملًا 10 لفات بساعة و25 دقيقة، وجاء فريق مرسيدس في المركز الثاني بينما حل سكاي سبورتس في المركز الثالث.

ويستمر سباق دراجات بيريللي فورمولا1® ” للفرق في أبوظبي لموسم 2018 بالمرحلة الأخيرة يوم الأحد الذي يشهد اختتام النسخة العاشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2018 في أبوظبي، وسوف نرى ما إذا كان بامكان ريد بول المحافظة على المركز الأول وتحقيق لقب الدراجات الهوائية لهذا الموسم.

وتفتح حلبة مرسى ياس أبوابها على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع للراغبين بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة كرياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجة الهوائية لاتباع أسلوب حياة صحي على مسار سباقات فورمولا1®، وتعد هذه المبادرة جزءًا من الأنشطة الأسبوعية التي تطلقها حلبة مرسى ياس وعلى مدار العام – إبدا في ياس وتدرب في ياس والرياضة في ياس.