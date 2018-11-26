سعيد وذياب بن طحنون يعزيان عبدالله الأحبابي في وفاة والدته

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

قدم معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان مساء أمس واجب العزاء إلى سعادة عبدالله فلاح الأحبابي في وفاة المغفور لها والدته وذلك خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس الخبيصي في العين.

وأعرب معالي الشيخ سعيد بن طحنون والشيخ ذياب بن طحنون عن أحر تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيده سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان .وام