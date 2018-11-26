سعيد وذياب بن طحنون يعزيان عبدالله الأحبابي في وفاة والدته

قدم معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان مساء أمس واجب العزاء إلى سعادة عبدالله فلاح الأحبابي في وفاة المغفور لها والدته وذلك خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس الخبيصي في العين.
وأعرب معالي الشيخ سعيد بن طحنون والشيخ ذياب بن طحنون عن أحر تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيده سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان .وام
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