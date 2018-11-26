مؤتمر ومعرض “بريك بلك الشرق الأوسط 2019” يعزز قطاع نقل البضائع السائبة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

يستعد “مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط” لإطلاق دورته الرابعة في دبي، في الفترة ما بين 11 إلى 12 فبراير 2019، في مركز دبي التجاري العالمي. حيث سيجمع كبار الخبراء ومتخذي القرار من جميع أنحاء العالم. ويعتبر هذا الحدث السنوي منصة تفاعلية شاملة للقاء وتعزيز العلاقات ما بين شركات الشحن ووسطاء النقل البحري وخبراء نقل الآلات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى إجراء مناقشات مستفيضة بشأن الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الشحن العالمي والمشاريع الإقليمية، وتبادل الأفكار المبتكرة.

ويحظى هذا الحدث برعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، واستضافة موانئ دبي العالمية، الجهة الرائدة في تشغيل الموانئ ومحطات الشحن البحرية.

ويكتسب هذا الحدث أهمية كبيرة مع اقتراب معرض إكسبو 2020 وزيادة الطلب على خدمات نقل البضائع والشحنات الخاصة بالمشاريع. وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: “يتم تنظيم مؤتمر ومعرض بريك بلك حول العالم في العديد من الدول، ولكن تعتبر نسخته التي يتم تنظيمها في الشرق الأوسط استثنائية؛ إذ تحظى بدعم كبير من قبل الجهات الحكومية والشركات الدولية، وتأتي في وقت غاية في الأهمية بالنسبة للصناعة البحرية، ونعتقد أن هذا الحدث سيكون له دور كبير في تشكيل مستقبل القطاع من خلال تبادل الأفكار القيّمة”.

من جهته أوضح المهندس أحمد الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قائلاً “يساهم مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط بتقوية جهودنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021؛ من خلال استثمار الفرص للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في مجال النقل البري والبحري في دولة الإمارات”. وأضاف الخوري: “تحتل الإمارات مرتبة متميزة ومتقدمة ضمن أفضل عشرين دولة بالنسبة لحركة موانئ الحاويات، حيث تمثل مركزاً رئيساً يقع في قلب الخليج العربي؛ ما مكنها من الظفر بأكبر حصة من إجمالي حركة الحاويات والشحنات في المنطقة بنسبة 60 في المائة. إضافة إلى جذب شركات لممارسة الأعمال فيها من أكثر من 52 دولة. لذلك يعتبر مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط الذي يتم تنظيمه لأول مرة في دبي منصة مثالية للتركيز على تطوير البنية التحتية، والمشاريع الكبرى في قطاع الشحن العالمي، وكذلك محطة مميزة لمناقشة متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للصناعة”.

وأوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، قائلاً: “تأتي استضافة مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط في وقت مهم في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو قطاع الشحن البحري بشكل كبير وتزايد الطلب على التجارة البحرية خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها بالمنطقة.”

وأضاف الشامسي: “نظراً لكون التجارة البحرية تستحوذ على 90? تقريباً من إجمالي التجارة العالمية، يحتاج هذه القطاع الحيوي إلى المزيد من الاستثمارات لتوفير الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة والمتطورة بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتقديم حلول أكثر سلاسة وأماناً وأسرع لخدمة عملاء القطاع البحري وخطوط الشحن. من هنا، يمثل هذا الحدث منصة مهمة لإلقاء الضوء على أبرز التحديات التي يواجها قطاع الشحن والتجارة البحرية واستشراف الفرص الجديدة”.

يغطي مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط بدورته الرابعة العديد من الموضوعات الرئيسة ويستعرض التحديات التي يواجهها وكلاء الشحن، وفرص التمويل وإدارة مخاطر القطاع والمشروعات المرتبطة به، إضافة إلى استعراض القضايا المتعلقة بتحمل المخاطر التي ينطوي قطاع الشحن. وسيتم تخصيص جلسات حول التنوّع الذي تشهده سوق الشحن في المملكة العربية السعودية، وكذلك أوضاع مشاريع البنية التحتية فيها، مع التركيز على الإصلاحات التي يتم تنفيذها حالياً في المملكة ضمن رؤية 2030. كما يهتم المؤتمر بمشاركة رواد الصناعة المستقبليين من القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يضمن إيصال رسائلهم لصناع القرار وأخذ متطلباتهم بعين الاعتبار لتنفيذ إجراءات فعالة تجاهها.

وقالت ليزلي ميريدث، المدير التسويقي والإعلامي لمعرض بريك بلك: “بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات السابقة من المعرض المؤتمر، نتطلع لجعل الدورة الجديدة أكثر نجاحاً، حيث سيجري تنظيم المناقشات بشكل أوسع، لفتح المجال أمام استكشاف وتطوير الفرص. وقد تلقينا الكثير من الملاحظات والاقتراحات الإيجابية من شركائنا ومستشارينا، وسنعمل على ضمان أن تطوير الدورة القادمة لتصبح منصة تفاعلية لأصحاب العلاقة واللاعبين الرئيسين”.

وأبرز بن بلامير، المدير التجاري لمعرض ومؤتمر بريك بلك الشرق الأوسط، أهمية الحدث قائلاً: “يعد معرض ومؤتمر بريك بلك الشرق الأوسط حدثاً مميزاً، إذ يبرز فيه أهم اللاعبين في قطاع الخدمات اللوجستية والمشاريع الكبرى، ما يمنحهم منصة لتبادل الأفكار بشكل هادف. لقد حققنا نجاحاً كبيراً في الدورات السابقة ونتطلع إلى أن تكزن الدورة الرابعة أكثر نجاحاً لتساهم في الارتقاء بالمشاريع الرئيسة في المنطقة، وتسلط الضوء على المبادرات المستقبلية من أجل تحقيق التطوير والتقدم بشكل متواصل”.