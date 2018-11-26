ختام مهرجان السودان للشعر العربي الدورة ” 2 “

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الشارقة: الوطن

اختتمت مساء يوم أمس فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي بدورته الثانية، الذي نظمه بيت الشعر برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور كل من معالي مصطفى أحمد محمود وزير دولة في وزارة الثقافة و السياحة و الآثار، سعادة الأستاذ عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، الأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدئرة، الأستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، الدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر في الخرطوم، و جمهور من محبي الشعر و الإعلام.

بدأت فعاليات الختام بندوة (جمهرة الشعر السوداني) شارك فيها ( د.سعد عبدالقادر، أسامة تاج السر، أبو عاقلة إدريس)، حيث أن (جمهرة الشعر السوداني) عبارة عن موسوعة الشعر العربي في السودان تحوي معجم الشعراء وحصر ما كتب في نقد الشعر وتصنيف اتجاهات الدراسات، الذي أنجزه بيت الشعر في الخرطوم، تلاها أمسية للشعراء (حاتم الكناني، وداد عثمان، عبدالرحمن الفاتح، زكريا مصطفى، صالح علي صالح) ركزوا عبر قصائدهم على مواضيع وطنية و اجتماعية، صاحبهم فقرة فنية للفنان عاصم البنا.

و كانت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخرطوم للشعر العربي، قد بدأت بقاعة وزارة التعليم العالي، بتوقيع الشعراء على دواوينهم التي صدرت عن دائرة الثقافة بالشارقة وهي: (نعوش) للشاعر متوكل زروق، و (أسراب منطفئة) للشاعر الطبيب إدريس نور الدين، و(عصف يغازل الرمل) للشاعر والتشكيلي الواثق يونس وديوان (نتوءات على جسد الماء) للشاعر عبد الرحيم حسن حمزة، وفي لوحة جمالية قدم الشعراء دواوينهم الموقعة إهداء للشاعر الكبير عالم عباس محمد نور، والذي زاره بيت الشعر ووفد الشارقة والشعراء المشاركون من خارج حدود الوطن صباح يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018.

كما تم توزيع ديوان الخرطوم الذي أصدره بيت الشعر بمناسبة المهرجان وهو يضم أربعين قصيدة لأربعين شاعر.