مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ينظم باقة من الإحتفالات الوطنية في برواز دبيبمناسبة اليوم الوطني ال 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي: الوطن

في إطار من الحداثة، وفن من العمارة، ومشاهد تستعرض قيم الأصالة في ظل النهضة والتطور، ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مجموعة من الإحتفالات الوطنية هذا العام في “برواز دبي” يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر المقبل من الساعة 4 ولغاية 8 مساء وذلك احتفاء بمناسبة وطنية غالية وهي اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الفعاليات هذا العام إلى القاء الضوء على جزء من مظاهر الثقافة المحلية لتتناغم ونسق الحقب المرئية في “برواز دبي” وتنقل صورة حيّه عما كانت عليه إلى ما أصبحت عليه إمارة دبي، وتماشيا مع نسق الصرح الحضاري، سيعيد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إحياء الصورة بمظهر التراث المحلي المتمثل بالفرق والضيافة الشعبية، وعدد من الحرف القديمة منها نقش الحناء على يد مختصات بهذا الفن التراثي، والصقارة والمقهوي وغيرها من اللمسات التراثية.

وعن الحدث، نوهت هند بن دميثان، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن اختيار موقع إقامة الفعالية الرئيسية وضرورة تنوع أماكن تنظيم الفعاليات الوطنية التي ينظمها المركز وقالت “قررنا هذا العام تنظيم الفعالية الرئيسية لليوم الوطني حول هذا الصرح الشامخ الذي يروي قصة إزدهار إمارة دبي بإطلالاته البانورامية وفكرته الحضارية، لنعيد مظاهر الثقافة المحلية ونحتفي بأحد ابرز المواقع التي تستقطب الزوار حاليا في دبي”.

وأضافت بن دميثان ” سينظم المركز ايضا مجموعة من الفعاليات في عدد من الجهات بالدولة بما فيها مؤسسات تعليمية ومدارس ومراكز ثقافية إضافة إلى ورش عمل تراثية للأطفال في القرية التراثية ستبدأ انطلاقا من 1 ديسمبر،. لنستمر على نهج الأعوام الماضية في تقديم هذه الخدمات التي تهدف بمجملها إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمركز وترسيخ الهوية الوطنية”.

واختتمت بن دميثان “تنظيم الفعالية الرئيسية في برواز دبي، يعتبر طرحا من الأصالة سيلقي بظلاله على صرح معماري معاصر ويرسم لوحة بديعة تلامس روح الإتحاد في دمج التراث الثقافي المحلي بالحاضر والمستقبل”.

المسؤولية المجتمعية

بمناسبة العيد الوطني ال 47 سيشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في تقديم الدعم إلى 13 جهة بما فيها مؤسسات رسمية وتعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ابتداء من اليوم الموافق 25 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر 2018.