القياديات تهبط بسوق أبوظبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة أمس الأحد، على تراجع متأثراً بهبوط أغلب القطاعات أبرزهم العقار والبنوك،والاتصالات فيما خالف الاتجاه قطاع الطاقة الذي حل مرتفعاً وحيداً.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.77% إلى مستوى 4946.48 نقطة.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 1.04% بفعل هبوط سهم بعدما هبط سهم اشراق العقارية بنسبة 2.56%، والدار العقارية بنسبة 0.60%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.81% متأثراً بتراجعات سهم أبوظبي التجاري بنسبة 2.67%،وأبوظبي الاول بنحو 0.55%.

كما انخفض أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% بعد ان هبط سهم اتصالات بنفس النسبة.

وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.41% مدعوماً بأداء سهم طاقة بنسبة 4.08%.

وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 3.99% بعدما هبط سهم الواحة كابيتال بنسبة 4.28%.

وكان سهم أبوظبي الأول الأنشط تداولاً من حيث القيمة بنحو 43.87 مليون درهم، فيما كان سهم أبوظبي الإسلامي الأنشط من حيث الحجم بنحو 7 مليون سهم.

ضغوط بيعية تدفع بورصة دبي لمواصلة التراجع

نالت ضغوط بيعية على بعض الأسهم القيادية من أداء مؤشر سوق دبي في ختام تعاملات أمس الأحد، فيما خالف سهم إعمار ودبي للإستثمار اتجاه السوق، بفعل الترقب المسيطر على المستثمرين جراء الهبوط التي سجلت الأسواق العالمية والنفط الأسبوع الماضي رغم وجود محفزات حكومية جديدة بشأن تأشيرات الاستثمار بالدولة.

وتراجع المؤشر أمس بنسبة 0.56%، خاسراً 15.52 نقطة، بالغاً 2739.38 نقطة، متوافقا مع تراجعات الجلسة الماضية.

وتراجعت قيم التداولات إلى 67.36 مليون درهم، مقابل 88.28 مليون درهم خلال تعاملات الجلسة السابقة. كما نزلت الأحجام إلى 55.60 مليون سهم، مقابل 79.37 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية.

ونزل قطاع الخدمات 2.14%، بقيادة سهم أمانات، والذي تراجع 0.9%، وتراجع قطاع التأمين 1.93%، مع تراجع سهم سلامة للتأمين 3.97%.

وهبط قطاع السلع الاستهلاكية 1.65% مع تراجع دي إكس بي 1.84%، وانخفض قطاع البنوك 0.83% مع تراجع الإمارات دبي الوطني 1.1%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.59% مع تراجع سهم “دو” بالنسبة ذاتها، كما انخفض قطاعا العقارات والنقل مع تراجع سهما داماك العقارية وأرابتك والعربية للطيران بنسبة 4.33%، و1.76%، و0.96% على الترتيب.

بينما ارتفع سهم دبي للإستثمار 0.69%، وصعد أيضا سهم إعمار العقارية 0.63%.

بورصة البحرين تسجل أعلى وتيرة يومية منذ 5 أسابيع

تواصل بورصة البحرين صعودها الثاني على التوالي، أمس الأحد، لتسجل أكبر وتيرة يومية منذ 5 أسابيع ماضية.

وارتفع سوق البحرين المالي، مع نهاية التعاملات بجلسة أمس الأحد؛ بدعم قطاعات جماعية.

وصعد المؤشر العام للبحرين، بنحو 0.67%، إلى المستوى 1323.21 نقطة، بربحية 8.82 نقطة.

ووصلت أحجام التداولات إلى 6.46 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.53 مليون دينار بحريني، من خلال تنفيذ 54 صفقة على مدة الجلسة.

وارتفع قطاع الاستثمار أولاً إلى 2.09%، مدفوعاً بسهم الخليج المتحد القابضة 8.65%، وجي إف إتش 1.49%.

كما ارتفع قطاع الصناعة 0.84%؛ بفضل صعود سهم ألمنيوم البحرين 0.86%.

وربح قطاع الخدمات 0.20%، عبر تعاملات سهم عقارات سيف 1.92%.

وفي السياق ذاته، ارتفع البنوك 0.03%، بفضل صعود الخليجي التجاري 3.80%.

يأتي هذا الارتفاع، عل النقيض من بقية أسواق الخليج، الهابطة بفعل انخفاض أسعار النفط، حيث تعد بورصة البحرين النجم الخليجي الساطع منذ انتهاء الأسبوع الماضي؛ وفقاً لتحليل شركة المتحدون للاستثمار.

وتوقع التحليل،

يُشار إلى إعلان وزير العدل البحريني، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، انتهاء فترة الاقتراع بالانتخابات النيابية والبلدية في المملكة، وبدء عمليات الفرز.

وذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم السبت، أن نسبة المشاركة في انتخابات البحرين بلغت 67%، منوهاً أنها النسبة الأكبر في تاريخ البحرين.

وعن التعاملات الأسبوعية للبورصة، صعد المؤشر العام للسوق لتسجل أول ارتفاع أسبوعي لها خلال شهر نوفمبر الجاري.

المؤشر السعودي يفقد 95 نقطة وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي، بشكل ملحوظ، بنهاية جلسة أمس الأحد، وسط هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، وشهد السوق الموازي “نمو” أداء سلبيا.

وأغلق المؤشر العام “تاسي” متراجعا بنسبة 1.25%، بخسائر بلغت 94.75 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,512.57 نقطة.

وأنهى السوق الموازي “نمو”، تعاملاته بتراجع نسبته 1.42%، فاقدا 34.61 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 2,406.86 نقطة.

وتراجعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 2.24 مليار ريال، (596.8 مليون دولار)، مقابل 2.73 مليار ريال، (729.3 مليون دولار) بالجلسة السابقة.

وهبطت كمية التداول بنهاية جلسة أمس الأحد، إلى 101.84 مليون سهم، مقابل 124.58 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ”تداول”، بصدارة “الإعلام”، الذي هبط 4.2%، تلاه قطاع الطاقة بتراجع نسبته 1.96%.

وتصدر قطاع المواد الأساسية خسائر القطاعات الكبرى، بتراجع نسبته 1.86%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.21%، وسجل قطاع “الاتصالات” تراجعا نسبته 1.19%.

واقتصرت المكاسب على 4 قطاعات، تصدرها قطاع التأمين، بارتفاع نسبته 0.3%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.11%.

وشملت الخسائر 147 سهما، بالسوق الرسمي، تصدرها سهم “صادرات” بتراجع نسبته 9.96%، وجاء إغلاق 32 سهما، بصدارة “الباحة” الذي أغلق مرتفعا بنسبة 4.96%.

وتصدر “الإنماء” نشاط الأسهم من حيث الكميات والقيم، بـ 16.76 مليون ريال، بلغت قيمتها 346.8 مليون سهم، وأغلق متراجعا 0.77%.

وفيما يخص أسهم “الموازي”، تراجع “أبو معطي” و”ثوب الأصيل” بنسبة 2.9% و2.17%، على التوالي، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات بنهاية الجلسة.

وارتفع المؤشر العام للسوق، بنسبة 1.24%، بنهاية جلسة الخميس، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، ويسجل أعلى مكاسبه في 20 جلسة، بدعم مباشر من قطاعاته الكبرى، وعاد السوق الموازي “نمو” للمكاسب.

المؤشرات الكويتية تُنهي التعاملات على تباين وسط تراجع بالتداولات

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة أمس الأحد، على تباين، حيث انخفض المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.09% و0.34% على الترتيب، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.03%.

وقال المُحلل الفني لسوق المال، بدار البدر لـ”مباشر”، إن المؤشرات الكويتية نجحت عند الإغلاق في تقليص خسائرها الصباحية بل استطاع مؤشر السوق الأول في التحول إلى اللون الأخضر؛ ما يُعطي إشارة للتماسك نوعاً ما تأهباً لارتداد قريب قادم.

وأوضح البدر أنه على الرغم من تقليص المؤشرات خسائرها الصباحية في الختام، إلا أن تناقص وتيرة التداولات كانت سمة جلسة اليوم، موضحاً بأن تراجع التداولات مؤشر إيجابي لأنه انخفاض صاحب تبايناً؛ ما يعني تمسك غالبية المتداولين بالأسهم في الوقت الحالي.

فنياً، أوضح البدر أن المؤشر العام ما تزال حركته إيجابية رغم التراجع اليوم، طالما ظل فوق منطقة دعمه الحالية بين 7070 – 7050 نقطة، مشيراً إلى أن ارتداد المؤشر غداً فوق مستوى 7080 قد يُحدث فارق إيجابي في التعاملات المتبقية من الأسبوع.

وتراجعت أمس مؤشرات 8 قطاعات بصدارة المواد الأساسية بواقع 0.85%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط، وهما السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا بنسبة 2.98% و9.09% على الترتيب.

وجاء سهم “إيفــا” على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بالبورصة متراجعاً بأكثر من 14%، عقب إعلان الشركة أمس عن تحولها للخسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

في المقابل، تصدر سهم “مينــا” القائمة الخضراء ببورصة الكويت، حيث أنهى السهم التعاملات مرتفعاً بما تقرب نسبته من 10% بإقفاله عند سعر 34.5 فلس، وذلك بتداول 1.37 مليون سهم بقيمة 46.16 ألف دينار.

وتقلصت سيولة البورصة أمس 41.7% إلى 13.09 مليون دينار مقابل 22.45 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 22% إلى 84.41 مليون سهم مقابل 108.2 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.

وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.08 مليون دينار متراجعاً 0.17%، فيما تصدر سهم “بتروجلف” نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 11.68 مليون سهم متراجعاً 1.72%.

مؤشر مسقط يتراجع عند الإغلاق بضغط القياديات

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.62% بإقفاله عند مستوى 4425.45 نقطة، خاسراً 27.65 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الاثنين الماضي.

وكان سوق مسقط تعطل لـ 3 جلسات متتالة احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الوطني الـ 48.

وتأثر المؤشر العام أمس بتراجع أسهم قيادية؛ حيث هبط الجزيرة للخدمات 4.96%، وانخفض عمان للاستثمارات 4.65%، وتراجع كذلك الأنوار للسيراميك 3.7%.

وجاء تراجع المؤشر مع انخفاض مؤشراته القطاعية مجتمعة، وتقدمها الخدمات بنسبة 0.97%، بضغط 5 أسهم، وتراجع سيمبكورب صلالة 3.65%، وانخفض عمانتل 1.9%.

وتجاهل قطاع الخدمات صدارة سهم العُمانية التعليمية للرابحين اليوم بنسبة 10%.

وتراجع كذلك مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.27%، بضغط 6 أسهم، وانخفض الخليجية للاستثمار 2.63%، وتراجع المدينة للاستثمار 2.56%.

وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات تراجعًا اليوم بنسبة 0.24%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، وتقدم الحسن الهندسية المتراجعين اليوم بنسبة 25%، وتراجع الصفاء للأغذية 13.04%.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 18.25 مليون سهم؛ مقابل 8.69 مليون سهم مليون سهم بالجلسة السابقة للعطلة، وزادت قيمة التداولات إلى 5.01 مليون ريال؛ مقابل 1.31 مليون ريال بجلسة الاثنين الماضي.

وتصدر سهم الصفاء للأغذية تعاملات أمس حجماً وقيمةً، بتداول تقترب من 8 ملايين سهم، بقيمة 4.16 مليون ريال.