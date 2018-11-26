موانئ دبي العالمية تتسلّم شهادة ’صفر انبعاثات كربونيّة‘ من مركز ’كربون دبي‘تقديراً لنجاحها في تعويض الكربون وتعزيز استخدام الطاقة المتج

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

أعلن مركز دبي المتميّز لضبط الكربون (كربون دبي)، وهو الجهة المسؤولة عن تنمية الاقتصاد منخفض الكربون في الإمارة، عن منح شهادة ’صفر انبعاثات كربونية‘ لمؤسسة موانئ دبي العالمية، تسلمها السيد نبيل بطال، نائب الرئيس في قسم الصحة والسلامة والبيئة لدى موانئ دبي العالمية، تقديراً لنجاح الشركة في تطبيق استراتيجية تعويض الكربون والحد من الانبعاثات الضارة ضمن مقرّها الرئيسي العالمي الكائن بدبي.

ويجسّد المقر العالمي لشركة موانئ دبي في جبل علي مثالاً طموحاً تقتدي به الشركات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة من حيث ضمان انسجام العمليات مع أهداف ’رؤية الإمارات 2021‘ الرامية إلى تطوير بنية تحتية مستدامة والحفاظ على البيئة؛ وقد أصبح هذا المقر اليوم حياديّاً من حيث انبعاثات الكربون الناتجة عن استهلاك الكهرباء، وذلك بفضل تركيب أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية على سطح المقر ومواقف السيارات.

وانسجاماً مع رؤيتها الأساسية التي تركز على العوامل الاستراتيجية المحفّزة لنمو الاقتصاد منخفض الكربون، أكد ’كربون دبي‘ على نجاح موانئ دبي العالمية في تعويض الكربون عن طريق توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسيّة الكهروضوئية. وستسهم هذا الخطوة الطموحة في تعزيز جهود الاستدامة التي تتخذها الشركة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كمساهمٍ رئيسي في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة ظاهرة التغير المناخي.

بهذه المناسبة، قال السيد نبيل بطال، نائب الرئيس، إدارة الصحة والسلامة والبيئة، موانئ دبي العالمية: “نفخر في موانئ دبي العالمية بالحصول على هذه الشهادة التي تعكس جهودنا الدؤوبة واستثماراتنا الرامية إلى تطوير أعمال مستدامة ومثمرة، كما تؤكد على التزامنا الراسخ بمساعدة حكومة دبي في تحقيق هدفها المتمثل بخفض الطلب على الطاقة في الامارة بنسبة25 في المائة بحلول عام 2030، وذلك انسجاماً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة. ونثق بأن مستقبل بلدنا المشرق سيكمن في التزام الشركات بدمج التقنيات الخضراء والمستدامة في سائر عملياتها اليومية”.

وأضاف بطال: “إن برنامج موانئ دبي العالمية للطاقة الشمسية سيمثل عند استكماله أكبر مشروعٍ من نوعه للألواح الشمسية على أسطح المباني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث سيوفر سنوياً طاقة كافية لتزويد 4600 منزل بالكهرباء. كما سيؤدي مشروعنا الخاص بخفض النفايات في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) دوراً هاماً في منع خروج جميع النفايات تقريباً من المنطقة الحرّة. ونهدف في نهاية المطاف إلى إنشاء سلسلة إمدادات خالية من انبعاث كربونية عبر شبكاتنا، وهو ما سيساعد على توفير بيئات أكثر نظافةً واستدامة “.

بدوره، قال السيد إيفانو إيانيللي، الرئيس التنفيذي لمركز ’كربون دبي‘: “إن التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) يشير إلى مستقبل مظلم، ويشدد على الحاجة الملحّة للحد من ارتفاع حرارة الأرض العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية عبر تقليص اعتمادنا على الوقود الأحفوري. وتجسد جهود ’موانئ دبي العالمية‘ احدى المبادرات الصارمة التي يتم تطبيقها في المنطقة للحد من انبعاثات الكربون في المستقبل، وخاصةً استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021. ونأمل أن تقتدي الشركات الأخرى بجهود ’موانئ دبي العالمية‘ للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لديها، وأن تسعى للوصول إلى حيادية الانبعاثات الكربونية، وإجراء تغييرات فعالة في إمدادات الطاقة بهدف تبسيط عملية الانتقال إلى اقتصادٍ منخفض الكربون وأكثر استدامة”.