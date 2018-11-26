الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بالقاهرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير للدورة الـ 44 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقرر انعقادها الأربعاء المقبل، والدورة 20 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقررة الخميس المقبل.

مثل الدولة، جاسم آل علي مدير إدارة تخطيط طواريء قطاع الاتصالات بإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا بهيئة تنظيم الاتصالات.

ويناقش الاجتماع 8 بنود أهمها نتائج اجتماعات فريق العمل التابع للجنة والمكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والقضايا الخاصة بفلسطين ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وهي المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يناقش الاجتماع علي مدى 3 أيام التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية والمنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي. وام