دور العرض تدشن الفيلم الإماراتي الهندي”11 يوم- رحلة عبر الحياة الحقيقية”سودهير كوندري: نحاول إيصال رسائل الشيخ زايد الملهمة للشباب الإمارا

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي: مرتضى المر

دشنت دور العرض في الدولة الفيلم الإماراتي، 11 يوم رحلة عبر الحياة الحقيقية، قصة وإخراج الهندي سودهير كوندري، الذي درس الإخراج السينمائي في أكاديمية نيويورك في أبوظبي، ومثله مثل كل مقيم بالدولة، يتمنى أن يرد الجميل للإمارات التي عمل بها ودرس فيها ، وقد نجح في كتابة فيلم 11 يوم،

سودهير كونديري من مخرجي السينما الهندية “بوليود” مخرج سينمائي في دبي.

وتضم مجموعة أعماله الكبيرة مقاطع فيديو موسيقية وأفلامًا قصيرة وأكثر من 120 فيلمًا إعلانيًا لمختلف العلامات التجارية. ومن أعماله المميزة في الإخراج ، صب الفنانين غير المعروفين نسبياً، وإطلاق النار في أماكن غريبة، واستخدام مفاهيم غير نمطية لجعل الموضوعات اليومية تبدو جديدة وجذابة.

درس الأدب وهو يتطلع إلى الشعر البصري، فكان ميوله إلى صناعة الأفلام، ومع انطلاق مسيرته الذاتية كصانع أفلام، أراد أن يعرف المزيد عن صناعة الأفلام بطريقة منظمة مهنيّة، جلبه هذا الشغف بالمعرفة المتعمقة إلى أكاديمية نيويورك للأفلام حيث حضر مجموعة مختارة من الفصول الدراسية وبحث أكثر في الجوانب الحاسمة لصناعة الأفلام في العصر الحديث.

قبل العمل في صناعة الأفلام، انضم إلى شركه لولو العالمية كمدير للإعلام والدعاية، ولا يزال على رأس عمله في هذا المجال، وبجانب استمراره في عمله بشركة اللولو، يشارك سودهير في مشاريع أفلام متنوعة مع فرق انتقائية في مختلف البلدان.

من أين استوحيت قصة فيلم 11 يوم؟

قضيت بالإمارات حوالي العشرين عامًا وعرفت الكثير عن عادات وتقاليد الشعب الإماراتي عرفت عنهم الترابط الأسري والحنين، وحسن التعامل وطيب المعشر والاحترام، عرفت الكثير منهم عن قرب ،ثم راودتني فكرة الفيلم عن الأسرة الإماراتية، فكتبت رواية فيلمي 11 يوم.

كيف بدأت علاقتك بالممثلين الإماراتيين؟

تربطني علاقة صداقة قوية الدكتور والممثل الخليجي الأول حبيب غلوم استفدت كثيراً منه ومن عمله استوحيت، العديد من الشخصيات التي ساعدتني في أعملي الإخراجية، بالإضافة إلى انه قد ساعدني كثيراً وشجعني على العمل، وعملت مع الدكتور عبد الله غلوم في كثير من الأفلام التوثيقية، على سبيل المثال الأفلام القصيرة والتي تخص المناسبات الإماراتية كالعيد الوطني.

هل تتوقع عائد مادي كبير من الفيلم؟

بكل صراحة الفيلم يعتبر أول عمل كبير بالنسبة لي في الخليج، وخصوصاً في الإمارات، العائد المعنوي ومعرفة اسمي من خلال الفيلم، أعتبره مقابل لا يقدر بثمن مادي، بالإضافة إلى مشاركتي بالفيلم في المناسبات الوطنية، وخصوصاً في العيد الوطني للدولة مع خالص التقدير لشرف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي وضع أساس هذه الصورة في مجتمع الإمارات، لقد اتسعت جهوده السخية والمبادرات الإنسانية مع الأمم في جميع أنحاء العالم، قال ذات مرة: “أن تعامل كل شخص، بغض النظر عن عقيدته أو عرقه، كنفس خاصة، هو علامة للإسلام، هذه هي النقطة التي تتجسد في المبادئ الإنسانية للإسلام التي تجعلنا فخورين بها، لعام زايد 2018 – فيلم “11 يوم- رحلة عبر الحياة الحقيقية” الذي يروج بالكامل للثقافة الإماراتية والقيم التقليدية والإنسانية والسلام والتسامح. يحاول الفيلم الوصول إلى رسائل ملهمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لجميع الشباب الإماراتي.

الفيلم ” مستمد من الواقع الذي نعايشه في جميع المجتمعات العربية علاقة الرابطة بين الأب وابنه، بدأ الفيلم عرضه في دوري العرض، والذي يصادف مناسبة عزيزة وغالية على الجميع وهي أيام العيد الوطني ال47 للدولة.

هل تفكر في أعمال سينمائية أخرى في الإمارات؟

بالتأكيد فنجاح الفيلم اعتبره رصيد قوي، لمواصلة عمل التأليف والإخراج، أتمنى أن يحقق الفيلم حضور كبير، وينال إعجاب الجمهور.

حدثنا عن قصة الفيلم؟

تحكي القصة عن رجل الأعمال الإماراتي الناجح سلطان يزور مع زوج ابنته وحفيدة بانكوك، سلطان في مهمة صعبة، لإنقاذ ابنه أحمد من السجن، الفيلم يجسد العلاقة القوية بين الأب والابن.

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محتوي وشخصيات فيلم 11 يوم..قصة وإخراج الهندي سودهير كوندري

يقوم المخرج الهندي سودير كونديري للمرة الأولى التي يقوم فيها باخراج فيلم إماراتي مع كبار الفنيين في صناعة السينما في بوليوود.

فيلم “رحلة عبر الحياة الحقيقية” “11 يومًا- حياة” يقدم ممثلين إماراتيين جدد لصناعة السينما الإماراتية – السيد أحمد الهاشمي ، السيد محمد أحمد العلوي ، السيد علي الخاطبي

الممثلون الرئيسيون في الفيلم

الدكتور حبيب غلوم العطار هو ممثل بارع، وقد مثل عدداً كبيراً من المشاريع النظرية والإذاعية والتلفزيونية بما في ذلك وقعدة ، المهرجون ، الخوف ، الطوفة ، القصة التي لم يخبر شهرزاد بها وأحمد بن سليمان، وهو مدير المركز الثقافي في وزارة الإعلام والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يلعب السيد أحمد الهاشمي دور البطل الذي يحمل نفس الاسم في الفيلم 11 يومًا – رحلة عبر الحياة الحقيقية “، دخل أحمد المشهد الفني والإعلامي في عام 1997 عندما أصبح أول نموذج إعلاني من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. وهو يعمل في تلفزيون دبي منذ عام 2000 ، وقد مثل البرامج الشعبية، وقد لعب دور البطولة في العرض الوطني للشعرية الذي قدمه شهاب غانم ومشروع زعبيل الاستثماري، كما قام بترسيخ برامج إسلامية متنوعة على تلفزيون أبوظبي.