الامارات | رئيس الدولة يوجّه بالإفراج عن 785 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يوجّه بالإفراج عن 785 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وقال النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إن أمر رئيس الدولة يأتي في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم في هذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وأضاف، في تصريح صحافي، أن المكرمة السامية تصدر من قائد يسعى دائماً إلى تحقيق سعادة من يعيشون على أرض الدولة، فبهذا العفو السامي تلوح للمفرج عنهم آمال استرداد قيمتهم في المجتمع، والعودة إلى سواء السبيل، حرصاً على حريتهم التي استعادوها، وينتج في حياتهم ومسيرتهم نحو المستقبل أثر إيجابي، فيصبحون أفراداً صالحين يسهمون في مسيرة العمل والبناء، ويسعون بشرف إلى توفير حياة أفضل لعائلاتهم وذويهم.

ودعا النائب العام المشمولين بالعفو إلى بذل الجهد بنية صادقة، للتمسك بالنهج الصالح والسلوك القويم في حياتهم والعمل الطيب، بما يحقق لهم ولذويهم حياة ومستقبل أفضل.